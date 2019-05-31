醫思醫療引入智能體檢牆　擬3年投資1億開20間診所

香港醫思醫療（2138）與北京企鵝醫院管理公司合作，在香港開設企鵝醫生全科診所，並首度引入「智慧醫療體檢牆」，希望在門診費用與同區診所相同下，利用智能化設備，提升客戶體驗。公司又計劃投資約1億元，於3年內開設共20間診所，期望於九龍及新界多區，以同區診所同等價錢提供服務。

大數據助分析病徵 醫生更深入了解病人狀況

「智慧醫療體檢牆」分為兩部機器，包括「智能分診機」及「自助檢測魔鏡」；病人可透過「智能分診機」的一連串多項選擇式問題，輸入詳細病徵，整個過程需時大約3分鐘，系統會根據大數據，為病人狀況作出初步評估並提供相關醫學資訊，同時將病人資料傳送至當值醫生。醫生掌握病人徵狀，於診症時可更充分利用時間進行檢查，以制定合適治療方案。

「自助檢測魔鏡」則可讓使用者在約3分鐘內，快速測量15項身體指標，包括血氧、心率、內臟脂肪及骨量等，完成體檢後會將結果傳送到使用者的微信帳戶內保存。

病人可透過「智能分診機」的一連串多項選擇式問題，輸入詳細病徵，系統會根據大數據，為病人狀況作出初步評估。（賴啟燊攝）

投資一億開20間診所 冀提升客戶體驗

香港醫思醫療集團董事徐倩珩指，有關機器由北京企鵝醫院管理公司，以成本價售予，目前仍在試行階段，目前於屯門良景的診所率先試行，將會視乎反應再決定是否擴展計劃。雖然為診所引入高科技，但門診費用會予當區診所相同，以屯門為例，門診費用為280元。以每間診所開設成本為500萬元的粗略估算，公司計劃投資約一億元，於3年內開設共20間診所，將會以九龍及新界的住宅區為主，期望走入社區提供服務。

她又指，目前屯門診所開業半年，營運情況符合原本預期，以一般診所開業3至5年回本的標準，期望公司表現以超出市場預期的時間達標。

科技助準確監察病人身體變化



總經理周至莉指，引入相關科技可令整個診症過程更為精準，其中「魔鏡」可助監察病人身體變化，包括BMI數據，有助為病人提供預防性治療。

公司首席數碼執行官黃志昌指，公司致力投資開發醫療科技，希望改善病人體驗，利用科技增加治療的準確度。