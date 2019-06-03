淘寶天貓推「618」狂歡購　蘋果、Nike首4分鐘銷售破億

阿里巴巴舉辦「淘寶天貓618年中慶」，6月1日正式開賣，首1個小時的成交額已超去年10小時的總成交，而不到半天時間，成交額更超越了去年同日全天成交。 多個大型品牌的成交額首小時即破1億元人民幣，包括蘋果（Apple）、小米、海爾、奧克斯、美的，美妝品牌如L'Oreal、Lancôme、服飾品牌Nike和Adidas等。 其中，蘋果踏入6月1日的2分45秒就實現成交破億，美的和Nike則以4分鐘實現。

貿易戰對消費情緒沒具體影響

對於貿易戰下經濟不明朗，阿里巴巴營銷平台事業部總經理劉博今早在電話會議表示，集團一直跟商家密切溝通，宏觀經濟不明朗對品牌壓力較大，尤其是行業中游品牌，其對增長需求也比較明確，因應外部經濟不確定性，希望有強勁增長驅動的平台，推動銷售目標。

但他說，目前以消費者熱情來看，沒看到貿易戰具體影響。他強調，集團不會因應單一品類和品牌的需求，設計營銷活動，而是希望結合整體消費者需求，將整個規模做大，由集團主導營銷節奏，以幫助各個行業都獲得增長。

劉博指，以消費者熱情來看，目前沒看到貿易戰具體影響。（公司提供）

以重視雙11的態度和方式辦618

劉博指，6月是重要的消費月份，季節因素令消費需求有很大增長，集團對618消費節的重視和投入程度非常大，揚言是以「重視雙11的態度和方式面對」，讓用戶體驗和對平台的認可達至新的高度。

他指，集團以雙11所投入的人力和資源，去服務整個消費節，相信集團的引領能對中國線上線下的消費市場都進入狂歡的月份，並指消費節首兩天的開幕反應超出了預期。

劉博表示，6月份的消費節已經讓消費者有一定認知，形成了消費規律，每年舉辦相同活動「肯定是具體動作」，並會愈做愈大，以後每年都會更深入的策劃和有很大的創新，但會與雙11的策略有分別。

劉博指，集團以雙11所投入的人力和資源，去服務整個消費節。（公司提供）

中國一、二線外城市及農村消費愈趨成熟

淘寶及天貓總裁蔣凡指，中國小型城市和農村地區的消費者愈趨成熟，追求提升生活質素，消費潛力的提升為商家帶來商機，而這些消費者比大城市，較難接觸實體購物設施，因此今年與各夥伴密切合作，滿足這些消費需求，並透過創新、有趣的活動為他們提供優質產品。

中國市場調查公司Analysys指，小型城市和農村地區人口佔中國總人口近70%。目前，這些地區的消費者在看重產品質素多於價格方面，和一、二線城市消費者漸趨一致。

天貓數據亦顯示，其奢侈品專享平台Luxury Pavilion有超過50%銷售額來自中國一、二線城市以外地區的顧客。因此，在「淘寶天貓618年中慶」中，淘寶和天貓將會利用阿里巴巴生態系統和技術，以創新的市場推廣渠道和工具造勢，為快速增長的市場中創造商機。