領展：貿易戰暫未影響零售市道　香港仍是集團未來核心

中美貿易戰陰霾影響全球，但領展（0823）行政總裁王國龍指，暫時未見到貿易戰因素影響零售市道，加上集團旗下商場較集中於民生及必需品類別，受經濟下行影響較細。內地市場方面，他指出，內地推動政策刺激內需，對旗下內地商場有利，但集團會密切留意貿易戰對債務及融資成本的影響。

領展今日公布業績時，亦公布「2025願景」，希望直至2025年，資產組合價值每年均能取得高單位數的複合增長率。

而香港物業去年平均每月租金按年升約9%，但被外界指租金加幅過多，要求設租金管制。主席聶雅倫則表示，對租金管制沒有評論，但會尊重政府決定。

王國龍指，集團旗下商場較集中於民生及必需品類別，暫時未見到貿易戰因素影響零售市道。 (張浩維攝)

強調香港仍是核心市場

另外，市場亦十分關注領展會否再買內地物業，王國龍指，集團近期於內地有較多收購，而且對項目過去表現感到滿意，過去一年內地項目租金增長平均達30.2%，較香港回報更佳。他強調，香港仍是集團核心投資地，未來會小心研究香港、內地及海外城市的投資機會。目前內地資產佔領展總資產13.2%，但沒有設特定比例。他又指出現時未有收購計劃，以及沒有出售停車場的計劃。

領展指出目前有4個項目進行資產提升，仍有24個項目，當中有18個正就資產提升進行研究。

對於領展去年未能完成原本的回購計劃，聶雅倫解釋，問題不單涉及價錢，而是集團去年的收購或出售期間，若進行回購會構成內幕交易，因此不能回購。