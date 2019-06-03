廸生創建：全球經濟前景不樂觀　採取審慎投資策略

中美貿易戰惡化，讓投資者對全球經濟前景信心明顯轉弱。專營外國名牌的廸生創建（0113），其執行主席潘廸生指出，世界各地經濟前景「唔太樂觀」，集團需要採取審慎的投資策略，其中中美貿易戰、股市波動、本地零售增長放緩、中國進口稅下降，縮窄本地與國內貨品價錢差距、人民幣偏弱及網上市場擴張，都影響本地零售業，侵蝕市場。

不過，公司在去年存貨量減少的情況下，盈利仍有所增長，反映在採購貨物時，已成功針對顧客品味，直言毋須倚賴減價或過量推廣來增加營業額。

公司2019年財年的成本，亦按年減少5,700萬元至4.15億元，而營業額及盈利均有所增加，反映公司成本控制處理得宜。

執行董事潘冠達進一步指，歐洲經濟出現疲軟，主要國家包括德國、法國及意大利，經濟增長都出現放緩，而英國「硬脫歐」的可能性愈來愈高，亦會對經濟有所影響。目前公司已做好準備，其中金鐘太古廣場的商店將進行裝修，縮減一半店鋪面積，將採用新經營模式，將可供選擇貨品選擇增加3倍，結合新科技及網上商品，期望在縮減經營成本的情況下，帶來可觀增長。



他又表示在店鋪在六月中旬至九月的裝修期間，「會無咗幾個月生意」，「希望客人了解、熟悉商鋪的新模式」，「要畀啲時間客人熟悉」，在觀察新模式的營運後，再研究是否在其他店鋪採取同樣方式營運。

公司在去年存貨量減少的情況下，盈利仍有所增長，反映集團在採購貨物時，成功針對顧客品味，公司毋須倚賴減價或過量推廣來增加營業額。（歐嘉樂攝）

公司朝多元化發展



潘廸生指，公司去年透過出售物業獲利，「廸生過去幾年投資多元化，唔再限制只發展零售，將會繼續進行為公司帶嚟好回報嘅投資」，「廸生絕對考慮任何投資」，包括購買其他物業，不過短期內無出售任何物業的考慮。



他又指公司的鐘錶珠寶、時裝及化妝品三大業務，營業額平均分配至各類33至34%，認為公司不倚賴任何一個業務，每一個業務都為集團帶來良好貢獻。他又指會繼續研究開新店，但表明「今年內肯定唔會開好多」。

迪生創建公布2018至2019年財政年度業績。截至今年3月底，盈利為4.04億元，按年急增1.66倍，每股基本盈利為101.1 仙，派末期息27仙，連同已支付之中期股息每股8仙，派息較去年的23仙，增加52.17%，每股回報率為8.56%。



去年收入為40.09億元，按年增加10.28%。同店銷售額上升11.2%。期內公司出售了貨倉物業邁邦物業有限公司（前稱廸生倉務有限公司），錄得2.201億元收益。