【投資攻略】5月買藍籌博收息近全軍覆沒　「6絕月」慎防被息誘？

港股踏入「排住隊」除淨派息期，吸引唔少「收息一族」買貨，特別是高息藍籌股，貪其相對穩陣。不過，貿易戰升溫已令市況波動加劇，本報統計23隻在5月除淨的藍籌股，發現只有4股除淨至今仍錄有升幅，其餘皆賺息蝕價有凸！ 迎戰「6絕月」，仍有不少藍籌股將除淨，當中有10隻藍籌現價股息率超過3厘，尤以內銀有近6厘息最吸引，但專家警惕一旦大跌市，收息股同樣遭殃，建議還是不要被「息誘」。

除淨日前買入「更著數」 ？

不少散戶都知道收息需要除淨，假設某股的除淨日為6月4日，就必須在6月3日或之前買入，並持有至6月3日收市，才可確定獲得股息。

不過，除淨日開市前，股價其實會自行調整，假設某股除淨日的前一日收市價為100元，派息為5元，於除淨當日聯交所便會調整「前收市價」至95元，所以並沒有除淨日前買入更著數這回事，一旦跌穿除淨後股價，博收息反會得不償失。

迎戰「6絕月」，仍有不少藍籌股將除淨，散戶博收息有不少地方要留心。﹙資料圖片 / 黃永俊攝﹚

5月被「息誘」 賺息蝕價機會高

恒指5月累瀉近2800點，本報盤點23隻剛於5月除淨的藍籌收息股，只有7隻在除淨當日錄得升幅，截至周二（4日）收市則只剩下4隻仍錄升幅，包括電能實業（0006）、中國平安（2318）、港鐵（0066）及舜宇光學（2382），但升幅都不過2%。可見，如果在除淨前被「息誘」，就很大機會輸錢。

以「四叔」旗下孖寶恒地（0012）和煤氣（0003）這兩隻散戶收息愛股為例，恒地除淨除權日﹙5月30日﹚便跌了2.55%，至今更累跌5.57%；而煤氣除淨除權日﹙5月30日﹚跌2.62%，至今亦累跌3.08%。在近日市況不穩下，兩股暫時仍是賺息蝕價的例子。

市況不穩，散戶如果貪息貪紅股買入恒基和煤氣的話，暫時亦要賺息蝕價。（資料圖片／盧翊銘攝）

6月10隻除淨藍籌股 享逾3厘股息

踏入6月，將再有一批藍籌股派息，當中尤以內銀的股息率最高，因內銀5月累計跌幅不少，如建行（0939）累跌近11%，工行（1398）和交行（3328）亦跌5%和7%，令息率在未扣除股息稅情況下，升至近6厘，長線收息的吸引力漸增。

不過，股民要留意，除了要除淨之外，股息亦不會立即到手，如內銀股一般需時約1個月才會派送股息，中石油和中海油更相隔約個半月。

沈慶洪：收息股大跌市同遭殃

事實上，很多人以為跌市就買入較「保守」的收息股，騰祺基金投資管理董事沈慶洪則警告「依家諗住用收息股避險防守就要小心」，因到大跌市時，就算收息股都會跌很多，「唔係陰啲陰啲，百零二百點一日，而係一日唔見一千幾百點」，故除非不理市況「揸到老」，否則不建議現在買入收息股，「個市未跌到最甘，使乜急住買」。

對於內銀股可收取近6厘股息，他說長線的話是「無所謂」，因貿易戰終有一日解決，惟短線投資者就要留意股價跌幅，隨時多於所收取的6厘股息。他補充，目前市場資金主要流向黃金、日圓、美債等避險資產，「市場資金話你知避險緊，仲買股票就蝕底囉」。