新濠收購澳洲皇冠19.9%股份　何猷龍：料澳洲審批需時1年

新濠國際（0200）旗下新濠博亞宣布斥資17.55億澳元（約95億港元），收購澳洲皇冠（Crown Resorts Ltd）19.9%股份，交易會在今年6月6日及9月30日，分兩階段完成。

新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍今日舉行發佈會。他指， 對今次交易感到開心，入股後新濠在全球的博彩度假村將由5個增至10個，包括澳洲、英國等國家，有助集團全球化；又相信可向日本展示集團的全球管理經驗，有利爭取日本賭牌。

早前永利澳門（1128）母公司永利度假村，亦計劃以現金加股份形式，向澳州皇冠度假集團提出收購，每股要約價約14.75元。惟永利不足24小時後，宣布與澳洲皇冠集團的收購磋商將會終止。

何猷龍表示，澳洲當局的「廉潔審查」需時約1年，在需要時會赴澳洲見相關官員。（張浩維攝）

未來或繼續增持股份

何猷龍表示，自己與皇冠集團大股東James Parker是好朋友，過去十多年一直有合作， 私下亦有聯絡，自己是在永利宣布收購告吹後才致電予對方，「睇下對方有咩幫助。」。

他又形用今次收購是出於友善的，未來有意繼續友善地增持，具體數量則要與James Parker等人商討，而根據當地法律，允許每6個月可增持約3%。

他又稱有意委派代表加入董事會；至於他個人是否要加入，則持開放態度，一切以符合監管機構要求為準則，又預期，澳洲當局的「廉潔審查」需時約1年，在需要時會赴澳洲見相關官員，惟具體情況要視乎對方要求。

入股不足2成 不會觸發澳洲外資投資審查

他續指，入股度假村不涉國家利益，入股19.9%不會觸發澳洲外資投資審查的相關條例。

另外澳洲媒體早前已報道，皇冠2014年向新南威爾士省當局申請賭場牌照時，曾承諾不會與賭王何鴻燊及其關聯方有聯繫。

他續指，入股19.9%不會觸發澳洲外資投資審查的相關條例，相信不會面對長和收購澳洲基建時的阻力。（張浩維攝）

自已與父親何鴻燊屬獨立個體

何猷龍坦言，不知悉父親何鴻燊曾發生何事，「但我們和澳洲關係很好」。他又重申， 自己與父親是獨立個體，過去與皇冠的合作亦通過當局審批。

提到皇冠的三名澳洲員工，曾於2016年在中國遭到拘留一事，被問到今次收購會否影響集團與中國的關係， 他只有就收購與中方「打招呼」，對方明白集團全球化的策略， 未來亦會助皇冠發展大中華及東南亞市場。

被問到為什麼沒有在海外進行併購， 他指暫時未有項目符合集團的策略，會繼續留意一些監管較嚴密的國家及地區，如柬埔寨和越南則不會考慮，又指拉斯維加斯的賭場標準，對集團而言屬於較低的。