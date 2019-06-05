施永青：貿易戰致股市下滑　惟聯儲局減息　樓價難大跌

中原集團創辦人施永青認為，受中美貿易戰影響，本港股市會出現下行，不過美國很大機會減息，長遠樓市會慢慢緩步向下，但不會大跌。



施永青指，由於年初市場預期中美貿易談判成功，所以樓價「升咗一個階段」，不過結果不成功，美國總統特朗普更加大力度，企圖逼使中國讓步，令目前情況僵持。他指，不穩定情況陸續於樓價反映，由於前景不明朗，令買家入市的信心受到衝擊，「最近交投減少，對市場多少都有壓力，買家入市遲，要賣出好價錢就難，業主心急可能會減價，呢段時間樓價會略為下調。」



預期中美「傾唔掂數」 將持續長時間



他指，中美雙方都有談判成功的需要，形容「雙方都行過咗少少龍」，美國經濟亦會受到影響，不過認為依目前形勢，美國有所得著，包括中國承諾開放金融及保險市場，並進口更多美國貨品，認為特朗普可以「袋住先」，不過他認為兩國會「傾唔掂數」，雙方一定要爭「盟主」地位，貿易戰將長年持續，「分分鐘十至十五年，不過兩國會鬥下、休息下」，「之前緊張咁耐，大家都『噏』大咗，美國一定唔會再徵收3,000億貨品關稅，『嚇鬼』，緊係留返啲籌碼喺度，你『鋤大DEE』都唔會第一輪就打晒啲『DEE』。」他認為中國將會需要讓步。

施永青認為中美貿易戰將持續一段長時間，對樓市的影響逐步浮現，不過樓市不會大跌。（賴啟燊攝）

預期美國將會減息



他認為經濟前景不明朗，美國有機會減息，若美國經濟增長不足2%，特朗普將會「鬧聯儲局」，「奧巴馬做總統你就不斷減息，我做總統你就猛加息」，認為利率有機會向下，資金將流入資產市場。由於減息，即使中美貿易戰前景不明朗，樓價亦不會大跌。他指樓市於5月開始下行，不過變化尚未反映出來，「呢個禮拜開始見頂，CCL會慢慢緩方向下，唔會好急，喺高位爭持，始終市場盤唔夠。」