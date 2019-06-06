碩士畢業加15%人工、送廿萬現金　老闆派超豪進修福利咁解釋…

現代社會瞬息萬變，不少公司為了保持競爭力，都會鼓勵員工進修、不過很多時都只流於口頭上的支持，實際的獎勵欠奉。有一間美國從事雲端技術的公司便深明令員工持續學習的重要性，更為此提供了部份外媒形容為「史上最豪」的員工進修福利，各位常常將「鼓勵員工進修」掛在口邊的老闆，應該要參考一下了。

美國人工智能公司C3.ai的老闆Tom Siebel宣布，會為線上修讀電腦科學碩士的員工提供4大福利，包括公司代繳所有學費、學成後保證加15%人工、2.5萬美元(約2萬港元)現金獎和公司股權獎勵。

給予員工如此優厚的進修福利，當然不是想做「善堂」，現年66歲，本身都是電腦科學碩士的Tom Siebel解釋，在數碼轉型十分重要的新經濟當中，公司要維持業界頂尖的競爭力，需要最先進的持續教育系統。

C3.ai老闆Tom Siebel推出的員工進修福利被部份外媒稱為「史上最豪」。(公司網頁)

客戶服務員都可參加

不過要獲得如此豐厚的獎賞都有不少條件，先不提是否可以完成整個課程，單是報讀已經不輕易。員工只能報網上課程平台Coursea的計算機科學碩士課程，且要加入當中的「競爭方案 」，該部份要求報讀者有3.2或以上的GPA，錄取率只有30%。

C3.ai現時有330員工，預計來年會增加至700人。Siebel 表示，現時公司三分一員工已有高等學位，希望該獎勵計劃會令全公司員工，不論是軟件工程師，還是客戶服務員都踴躍進修，獲取電腦科學碩士。