周大福料下半年表現改善　全年同店銷售錄低單位數增長

零售市道持續放緩，周大福（1929）主席鄭家純在全年業績發布會上表示，由於外圍經濟不明朗因素，以及上個財年的高基數效應，對2020年財年表現保持審慎樂觀。而內地推出減稅等刺激經濟措施，則預期可刺激當地消費意欲。

集團董事總經理黃紹基補充，由於去年高基數效應，集團首季銷售放慢為意料中事，最近4、5月港澳同店銷售皆錄得中單位數跌幅。不過，他料下半年銷售會改善，因基數已改變。面對中美貿易的不明朗因素，集團會審慎管理業務，料全年港澳可錄低單位數同店銷售增長。

鄭家純（左三）指，內地推出減稅等刺激經濟措施，有助刺激當地消費意欲。（林樂謙攝）

料現財年在港開6至7間店舖

開店方面，黃紹基指集團計劃現財年在港開設6至7間分店，包括新品牌SOINLOVE及MONOLOGUE，將集中九龍及新界西的民生區；內地則計劃淨開500間分店，分佈較次級的鄉村城鎮，由於新城鎮增長率高於一、二線城市，未來3至5年會以加盟形式加快開店步伐；又計劃在台灣、泰國及日韓擴充店舖。

黃紹基續指，去年店舖續租租金跌3%，其中街舖租金跌約13%，商場分店則升一成，預期現8財年將錄得單位數減幅，而租金開支因新增店舖而上升。

近日金價回升，他表示不評論金價走勢，但現價仍低於四年前，認為即使金價上升，亦不會影響銷售。他另指，人民幣貶值對業務影響不大。