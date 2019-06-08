日韓車企福音？　美墨兩國政府已達成貿易協議

美國總統特朗普於《Twitter》上發推文，指出美國及墨西哥兩國政府已達成貿易協議，無限期暫停執行向墨西哥加徵5%入口關稅。

他指出墨西哥已承諾採取措施，阻止非法移民湧入美國。至於原訂於下周一（10日）起加徵5%關稅措施的決定，將無限期暫停執行。

他又指出墨西哥會採取措施阻止非法移民，而美國國務院將會很快公布相關細節。

美國宣布加徵關稅 日韓車股崩

特朗普早前宣布，因墨西哥打擊由該國前往美國非法移民不力，而加徵關稅，並且每月上調5個百分點，至10月時關稅稅率將增至25%。

有關消息觸發墨西哥披索下挫，以及在當地設有廠房的日﹑韓汽車企業股價受到衝擊。豐田汽車更要求為當地廠房供應零件的供應商，承擔加徵關稅帶來的額外成本。

美元兌墨西哥披索收市報19.6204，跌0.34%。