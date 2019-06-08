美取消向墨西哥加徵關稅　日央行行長﹕有利全球經濟

撰文：張偉倫
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美國總統特朗普於《Twitter》上發推文，指出美國及墨西哥兩國政府已達成貿易協議，無限期暫停執行向墨西哥加徵5%入口關稅。
他指出墨西哥已承諾採取措施，阻止非法移民湧入美國。至於原訂於下周一（10日）起加徵5%關稅措施的決定，將無限期暫停執行。
他又指出墨西哥會採取措施阻止非法移民，而美國國務院將會很快公布相關細節。
對於特朗普決定無限期暫停加徵墨西哥關稅，正在日本福岡出席G20集團財長及央行會議的官員，均表示歡迎，認為有助消除企業及投資者憂慮。
日本央行行長黑田東彥指出，美國不向墨西哥加徵關稅，不僅對美墨兩國屬好事，亦有利全球經濟。
美國宣布加徵關稅 日韓車股崩
特朗普早前宣布，因墨西哥打擊由該國前往美國非法移民不力，而加徵關稅，並且每月上調5個百分點，至10月時關稅稅率將增至25%。
有關消息觸發墨西哥披索下挫，以及在當地設有廠房的日﹑韓汽車企業股價受到衝擊。豐田汽車更要求為當地廠房供應零件的供應商，承擔加徵關稅帶來的額外成本。
美元兌墨西哥披索收市報19.6204，跌0.34%。
I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月8日