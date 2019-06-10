路透：美大型科技企業限制員工與華為互動

《路透社》報道，一些全球大型科技企業已經告知員工，不要與中國電訊設備商華為的僱員談論科技與技術標準的話題。有專家認為，這將減緩5G產品的推出。

包括Intel、Qualcomm及韓國LG Uplus等

報道引述消息人士指，部分大型科技企業，如英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、InterDigital Wireless、LG Uplus等，都對各自的員工與華為僱員的非正式談話作出限制。

美國商務部於5月16日將華為列入黑名單，禁止美國企業在未得到政府許可的情況下與其有商業往來，但沒有禁止企業與華為進行接觸。商務部授權美國企業可於8月底之前，在標準設定組織與華為在5G標準發展方面進行必要的互動。

英特爾及高通表示，已向員工提供指引，但未作進一步說明。InterDigital發言人稱，已向工程師提供指導，以確保公司符合美國的監管規定。LG Uplus一名主管表示，除了與網絡設備安裝或維護有關的會議外，集團會主動避免與華為員工進行互動。

有專家認為，這些科技公司的新限制政策，將會減緩5G產品的推出。有業界人士也表示，通訊網路要連接全球，是需要各國工程師之前的長期合作，按照目前情況，將因中美的磨擦而受到拖累。