建銀國際證券：港股月底有望反彈　但難創年內新高

恒指周一收市急升逾600點，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，恒指今日的反彈很大程度與美國減息預期相關，惟預期港股全年總體呈M走勢，恒指波動區間介乎24000至30000點之間，貿易摩擦仍是影響短期走勢的關鍵因素之一。

建銀國際證券發表港股下半年投資策略展望。趙文利指，港股估值回落至10.5倍，下行空間有限，若中美6月底重啟談判，3,000億美元商品關稅暫緩加徵，加上7至10月內地政策維穩預期強烈，6月底至7月初港股有望出現一波反彈，但難再創年內新高。

美股回調或拖累港股第4季表現 倡留意汽車家電類

他續指，美國經濟下行風險加劇，明年經濟衰退的風險顯著上升，下半年企業盈利下降難以避免，處於歷史高位的美股將面臨愈來愈大的回調壓力，從而拖累港股第4季度的表現。

行業配置方面，該行倡留意內需主導行業和自主創新龍頭，如汽車、家電、信息技術，有漲價預期並具定價能力的農產品和食品飲料，及低估值和高派息的藍籌股或行業龍頭。

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，港股估值回落至10.5倍，再下行的空間不大，料恒指全年在24000至30000點波動。（區嘉俊攝）

中美難在6月底達成貿易協議

趙文利預料，今年內地GDP增長將放緩至6%，放緩風險較美國少，料美國今年GDP增長為2%。對於中美會否就貿易戰達成協議，他料中美元首本月底G20峰會的單獨會面的時間應只有一、兩小時，難期望會達成具體協議，「沒有壞消息已是好消息」。

他補充，除了近期人行行長易綱與美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）會面，兩國已經沒有再談判，認為中美願意重啟談判，能為市場帶來利好消息。

料人民幣6.9水平保持穩定

人行行長易綱日前接受訪問指，「7算」不是人民幣匯率紅線。趙文利指，人民幣近年是較強的貨幣，有3%至5%的小幅貶值是可接受，「7算」並非一定要守或一定要破，「破7」為市場帶的心理作用較大，但實際上6.9與7.1的分別不大。他並預期，人民幣兌美元會在6.9左右水平保持穩定，對於年底至明年會否「破7」則持開放看法。