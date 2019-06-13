澳洲車厘子汁突然有煙熏味　無法釀酒出口香港　怎麼辦？

製造產品之後才發現原材料有問題，怎麼辦？澳洲有酒廠正面對這種困境，而產品出口地正是香港。

已製成3.6萬公升果汁 發酵後才發現煙味

澳洲《ABC》報道，塔斯曼尼亞荷伯特一間釀酒廠，原本計劃以自家製西打（cider，果汽酒）打進香港市場，收購了當地特產車厘子，將車厘子製成3.6萬公升果汁，準備釀酒。

果農供應車厘子時曾經試吃新鮮果實，當時並沒有發現有問題。但當發酵之後，卻出現淡淡的煙熏味。

料因山火造成 「味道似煙灰缸」

要知道「酒徒」口味很講究，當然不能接受有煙熏味的西打，但為甚麼會出現這種現象？

原來去年底至今年初，塔斯曼尼亞發生山火，影響到車厘子的味道。酒廠負責人Harry Moses指出：「你應該可以隱若感受到一絲煙熏味，當果汁發酵的時候，耗盡了糖的份子，並釋放煙的份子時，你就能夠嘗到它。你舌頭上會感到一種像缸煙灰的味道，誰會想喝一缸煙灰？」

酒廠試釀煙熏味白蘭地 冀不浪費果汁

果汁味道變了自然不能釀酒，廠商要等下一批車厘子收成，才能進行出口香港的大計。

這批3.6萬公升車厘子汁是否沒有用了？原來還有一點轉機。同樣位於荷伯特的另一間酒廠已表示，有意接收這批果汁，用來釀製煙熏白蘭地。「他們正研究能否得到與白蘭地相似的煙熏味，如果這批果汁最終沒有浪費，也是一件好事。」