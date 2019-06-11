温傑：美國減息空間不大　2020年經濟或會衰退

光大新鴻基發表報告，預期今年下半年環球避險情緒主導市場，中美貿易戰將升級，難以於短期內達成協議，英國「硬脫歐」風險亦困擾今年下半年的投資市場，預料環球股市波動性偏高。

貿易戰邊打邊談 分散投資管理風險

報告指，中美貿易戰自5月中進一步升級，戰線從貿易層面擴大至科技層面，貿易戰很可能發展成「邊打邊談」的局面，對下半年環球經濟構成負面影響。報告建議投資者更注重風險管理，採取分散投資策略，包括加強配置環球債券及小注持有黃金資產，構建攻守兼備的投資組合。

温傑：數據非差 7月未必會減息

光大新鴻基財富管理策略師温傑指，環球經濟有進一步下行的壓力，全球經濟增長放緩，但預期今年下半年經濟不會出現衰退，「不過到2020年就要小心喇」。雖然美國聯儲局主席鮑威爾早前的言論，為減息「開綠燈」，不過按照目前美國的消費者信心指數，及製造業PMI數據「都唔係太差」，未有出現連續下跌，除非月底舉行的二十國集團峰會（G20）「出大問題」，否則減息空間不大，7月未必會減息。

他又指，縱使美國國債10年期債息，與3個月國債孳息率出現「倒掛」情況，惟不代表美國短時間內出現經濟衰退，不過亦應引以為戒。因為債息「倒掛」情況帶來的影響，會在10至12個月後出現，「12個月以後就要小心喇。」

光大新鴻基財富管理策略師温傑（中）建議，投資者可投資亞洲股票及債券市場。左為光大新鴻基外匯策略師任曉平，右為光大新鴻基證券策略師伍禮賢。（賴啟燊攝）

建議投資亞洲股市、債券及黃金

他建議投資者投資亞洲股票及債券市場，包括日本、香港，又或者新興市場如越南，他認為亞洲較多高息股，高於3厘股息的公司較其他市場多。他指，雖然中美貿易戰對環球經濟造成影響，不過「中國嘅失，係其他東南亞國家嘅得」，市場資金會流向東南亞國家，馬來西亞、緬甸及泰國等，經濟都在發展當中，尤其是部分製造業已由中國遷移至該地。他又建議投資黃金或黃金股，作避險之用。

消費、基建股受影響較小

光大新鴻基證券策略師伍禮賢看好食品消費股及基建股，他認為「經濟點都好，都要食飯」，食品消費股與外貿關係「冇咁密切」，而基建股受惠於國策支持，加強基建力度，近年業績保持平穩增長。他推介今年下半年可買入蒙牛乳業（2319）、日清食品（1475）、中國中鐵（0390）及中交建（1800），黃金股方面則則推介山東黃金（1787）及招金礦業（1818）。