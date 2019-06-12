智能手機市場漸飽和　出貨量按年下跌4%

智能手機推出多年，市場開始飽和，手機功能創新不足，無法再在鎂光燈下吸引大量目光，其中蘋果近年推出的iPhone便常予人「炒冷飯」的感覺，以致銷售量下跌。在中美貿易戰陰霾下，環球經濟波動，消費意慾下跌，加上華為被美國政府發出禁令，都令智能手機市場增長出現放緩，而去年全球新智能手機出貨量，按年便下跌4%。



全球新智能手機出貨量按年下跌4%



有「互聯網女王」之稱的著名分析員Mary Meeker早前發布的《2019年互聯網趨勢報告》指出，去年互聯網用戶達38億人，滲透率51%；全球互聯網用戶增長率6%，按年跌1個百分點，互聯網用戶總量增速放緩；而去年全球新智能手機出貨量跌4%，2017年出貨量與2016年持平。



報告指，亞太地區互聯網用戶數領先且潛力巨大。亞太地區的互聯網人口滲透率為48%，歐洲地區為78%，非洲和中東地區為32%，拉美和加勒比海地區為62%，北美地區為89%。

去年全球新智能手機出貨量跌4%，2017年出貨量與2016年持平。（資料圖片）

美國人用智能電話多過睇電視



企業方面，全球市值前30大互聯網公司榜單中，美國佔18家，中國佔7家，日本、加拿大、澳洲、阿根廷及瑞典各佔一家。



報告又指出，今年，美國人每日在移動設備上所花費的時間達到226分鐘，首次超過在電視設備上的時間。其中，佔比最高的幾大應用程式包括Facebook、YouTube、WhatsApp、微信、Instagram、Facebook Messenger、Twitter、Snapchat、Pinterest、Twitch等。