交銀國際洪灝：社會事件對市場長期影響不大　26000點為恒指底部

由修訂《逃犯條例》 引發衝突升級，拖累今日港股插近500點收市。交銀國際董事總經理洪灝表示，這些社會事件在發生的時候，會讓大家注意新聞標題，但對市場的長期影響沒有大家想像般大，並會很快消化掉。

對於港股下半年走勢，洪灝指，受貿易戰影響下，很難使用量化模型等傳統方法分析股票市場，而現時市場過份悲觀，他認為沒有必要，反而是買平貨的機會。他說，若美國不加徵餘下3,000億美元的中國商品關稅，相信恒指跌至介乎26,000點至27,000點已「差不多」。

他又說，市場反應已預示人民幣兌美元3個月內「破7」機會很大，但他認為是否「破7」非關鍵，而對投資者來說亦非壞消息，因人行貨幣政策反而可作更多靈活操作，認為是重大利好。

愈好公司愈貴 選股看宏觀變化或錯失機會

洪灝說，多年來股市無論往上或往下，舉例招商銀行（3968）及平保（2318）也持續創新高。他說，通常人看這些公司，「第一反應是看估值、看PB，各種各樣的方法，你會看到愈好的公司愈貴。當你問一個分析師這間公司買不買，他說PE很便宜，但往往PE便宜是有道理的。」

他續指，每一年的宏觀主題都會發生變化，如貿易戰、脫歐等，如果每年選股的標準，都永遠看宏觀變化，就永遠追不到如招商和平保等的好公司，因無論宏觀怎麼改變，只要公司的護城河足夠深，就不會受到影響。

交銀國際董事總經理洪灝（左4）表示，人民幣「破7」對投資者非壞消息。（區嘉俊攝）

棄啟德地是個別事件 長遠本港樓市非太差

昨高銀金融（0530）公布棄標啟德商業地王，今日地產及收租股同應聲下跌。該行研究部聯席董事謝騏聰認為，棄標只屬個別事件，短期推出居屋等政策措施亦可能拉走需求，導致房產市場價格波動，但長遠而言本港土地供應有限，若本港就業和收入增長沒有變壞，相信樓市不會有太幅轉差的情況。

交銀國際今發表下半年投資展望，首推買入不同行業共12隻股份，包括招商銀行（3968）、中國平安（2318）、世茂房地產（0813）、美團點評（3690）、中教控股（0839）、石藥集團（1093）、昆侖能源（0135）、中國電力（2380）、福萊特玻璃（6865）、吉利汽車（0175）、中國飛機租賃（1848）、海豐國際（1308）。