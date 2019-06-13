【逃犯條例】人力資源顧問ECA：倘司法獨立受損將削外資來港意欲

立法會原定昨日（12日）繼續審議《逃犯條例》修訂，惟因觸發大規模示威而連續2日無開會。人力資源管理顧問公司ECA International亞洲區域總監關禮廉（Lee Quane）表示，一旦外國企業對香港司法獨立失去信心，將削弱本港對外資及外國專才的吸引力。

法治及言論自由為外資考慮因素

關禮廉出席記者會時指，相比起深圳、上海等內地城市，香港可為外派僱員提供更佳的生活質素，雖然近年雙方差距不斷收窄，但司法獨立、言論自由受保障等特色，令香港始終難以被內地城市超越。他認為，若然修例令外資對本港的司法獨立及法治制度信心減弱，難免會損害香港的競爭力。

然而他強調，政治環境及法律制度並非外國企業的唯一考慮因素，內地在過去10年一直是外商直接投資（FDI）的最大目的地，而外國企業於內地的外派僱員規模亦不斷提升。他相信，本港低稅率、交通便利等特點，對外資及外國專才仍有頗大吸引力，而目前亦未有外企因《逃犯條例》修例而放棄香港。

立法會原定昨日二讀審議《逃犯條例》修例，引發大規模警民衝突。（資料圖片）

香港成外派僱員生活費第4貴城市

此外，該公司發表的調查報告發現，香港於過去12個月，成為全球外派僱員生活費用第四高的城市，高於去年的11位，並於亞太區排名第二。關禮廉解釋，香港排名急升的主要原因，是港元匯價及通脹均高於其他亞洲主要城市，包括台北、東京、首爾及東京。但他認為，情況對香港於區內的競爭力影響有限，因本港與其他發達地區城市的差距仍不算大。

根據報告，全球外派僱員生活費用最高的10大城市中，有5個為亞洲城市，包括第1位的土庫曼首都阿什哈巴德居首、第4位的香港、第7位的東京、第8位的首爾及第10位的上海。關禮廉分析指，阿什哈巴德意外居首，原因是當地經濟陷入混亂，令通脹日益加劇，而黑市外匯交易更推升了進口成本。