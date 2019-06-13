香港電訊許漢卿：強大光纖網絡助發展5G　智能咪錶年底登場

5G明年將會進入商用階段，香港電訊（6823）為令大眾加深認識5G，所以於啟德郵輪碼頭舉辦5G科技嘉年華（HKT 5G Tech Carnival），並於今日開幕。

香港電訊集團董事總經理許漢卿開幕典禮致辭時表示，5G將成為香港的基石，亦是持續發展香港成為智慧城市不可或缺的，有信心在所需的生態系統就緒時有能力在香港推出優質的5G服務。香港電訊擁有引領香港進入這個新5G時代的能力。

(HKT圖片)

香港電訊：有強大光纖網絡發展5G

許漢卿說，5G具備高速、低時延及強連接等優勢，可支持廣泛的創新應用及場景，例如娛樂、智能家居、AR及VR遊戲等。而且商業企業亦能受惠於5G發展，包括是智能儀錶、物流、能源管理及其他不同的IoT應用等，其中智能咪錶會在今年底推出，日後用會可以透過手機導航，尋找空置的停車位。

公司亦展出新式電話亭，日後用戶可以電話亭充電﹑購物及播放廣告等。

她指出，相關技術需要龐大的光纖網絡為基礎，而公司過往大力投資在光纖網絡中，未來會繼續投資5G，有信心未來相關生態系統到位後，5G能推動香港成為智慧城市。

據公司介紹，嘉年華將會一連四日於啟德郵輪碼頭舉辦，包括展覽及互動展區、今明兩日舉行的座談會，以及6月15日舉行的演唱會。展覽區劃分為7個核心主題，包括5G及智慧城市、企業方案、金融科技、全球網絡、革命性生態系統、流動方案及智慧生活。