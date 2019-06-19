謝瑞麟主席：受中美貿易戰及人民幣貶值衝擊　下半年將審慎發展

謝瑞麟珠寶（0417）主席及行政總裁謝邱安儀表示，受到中美貿易戰及人民幣貶值影響，下半年將採用審慎的發展，但仍對中、長線在香港、內地及東南亞發展有信心。

而香港政局方面，她明言遊行令銷情變淡，但有鑑於政府有意穩定市況和經濟情況，相信政治因素只會短暫影響銷情。

同店銷售增長放緩 下半年持平

她指出，中美貿易戰對同店銷售業績有明顯影響。今年上半年港澳店舖同店銷售有雙位數字增長，但下半年受中美貿易升温衝擊，年中增長放緩，隨後更持平。

謝邱安儀表示，公司在本港將繼續維持「舖換舖」的策略開店，保證店舖的人流量。不過，若遇到好的商機，公司也會增加新店，但速度不會太快。她亦透露公司即將在尖沙咀和東涌開店。

謝瑞麟珠寶主席及行政總裁謝邱安儀（左）表示，公司在本港將繼續維持「舖換舖」的策略開店，保證店舖的人流量。（洪嘉徽攝）

擴張內地零售網絡 百貨專櫃遷商場

至於在中國內地，公司將繼續擴張零售網絡，保持兩年開100間店舖的策略不變。她解釋，內地的自營店依舊為業務增長及未來發展的主要動力，佔集團本財年營業額的36.6%。公司亦計劃將更多位於百貨公司的商舖遷移到商場，過去已有兩成商舖遷到商場。

另一方面，謝邱安儀稱，公司留意到中國內地電子商貿盛行，佔公司收入的3.8%，已加強拓展商機。她亦指，線上與店舖業務有相輔相成的作用，不存在競爭。

她又表示，公司將繼續實施有效成本措拖及推出新產品，抵消市場帶來的負面影響。