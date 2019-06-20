AIA稱延期年金客戶趨年輕化　3大扣稅產品上月銷售錄倍數增長

自願醫保、延期年金及強積金可扣稅自願性供款（TVC）的扣稅措施已於4月生效，可望為各位打工仔每年的「綠色炸彈」減減磅！友邦香港及澳門企業業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，三項可扣稅產品均於5月錄得以倍數計的銷量增長，普遍較受年輕一族歡迎，市場反應令人鼓舞。

料合資格延期年金吸引年輕客

謝佩蘭會見記者時指，市場對三項產品反應正面。她透露，友邦旗下的合資格延期年金計劃（QDAP）客戶較年輕化，30至54歲客戶佔近8成。她認為，原因是政府對合資格延期年金的要求，包括保費金額下限18萬元、供款期不得少於5年等，令產品對於較年輕者更具吸引力。

至於強積金可扣稅自願性供款，謝佩蘭引述積金局數據指，單是4月全港已新增3,400個可扣稅戶口，而去年全年全港新增的自願性供款戶口僅5,300個，顯示政策有成效；在開立可扣稅強積金戶口的友邦客戶中，亦以30至54歲為主，佔約64%，而55至59歲客戶僅佔15%。她又指，公司大部分的可扣稅自願性供款客戶，其預期一年供款金額均超過3.6萬元，而8成客人均選擇月供模式。

謝佩蘭透露，該行的強積金可扣稅自願性供款客戶中，預料大部分年供金額均超過3.6萬元。（資料圖片）

籲市民留意年金及MPF產品差異

問及市民應如何分配延期年金及強積金自願性供款的6萬元扣稅額，謝佩蘭回應指，並無一條通用的金科玉律，消費者應認清兩款產品的分別，包括供款期、可提取時間及入場門檻等，例如TVC的入場費僅300元，而年金每月供款則較高。

三大可扣稅產品同步面世，不僅有助加強市民的保障意識，亦有利保險公司的產品銷情。友邦產品策劃部部門主管馮偉成指，公司每4個購買延期年金的客戶中，就有一名會同時購買自願醫保產品。有見及此，友邦已於6月起推出優惠，客戶購買第一份延期年金可獲5%首年保費回贈，第2份則可享7%回贈，若再加入自願醫保計劃或指定危疾保將可再享額外2%保費回贈，以鼓勵家庭客投保，推出至今對銷情有正面作用。