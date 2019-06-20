莎莎4月至今同店銷售跌15%　料再開最少10間分店

零售市道放緩，莎莎（0178）主席及行政總裁郭少明表示，受累於中美貿易戰、人民幣貶值及高基數效應，現財年經營環境困難，4月至6月16日同店銷售大挫15%，銷售額則跌12%，但他強調，市況不會影響開店步伐，會繼續開店以提高市佔率及銷售額。

他補充，5、6月跌幅已收窄至單位數，未來銷售表現要視乎中美貿易戰走向及人民幣貶值情況。不過，集團已逐步引入更多健康產品，以及調整護膚產品組合，冀改善全年銷售額。

郭少明表示，中美貿易戰、人民幣貶值及高基數效應等影響，現財年經營環境困難，4月至6月16日同店銷售大挫15%。（梁鵬威攝）

計劃在中港開逾10間分店

開店方面，他稱現財年將於中港開設逾10間店舖，包括在大灣區開設7至8間分店，以及在港開3至4間分店。他另透露，現財年首季續租的18間街舖中，租金減幅高達19%，包括銅鑼灣分店，惟認為減幅未必能持續。

內地年初實施電商法，嚴重打擊內地代購生意，郭少明形容，法例實施初期對生意影響較大，現時已有回暖跡象，惟不復以往興旺，料對集團生意額最少有5%影響。

集團早前在HKTVmall開設網上旗艦店，短期計劃在平台推出4,000款產品。郭表示，現時集團電商業務仍處於虧損狀況，未來會加強第三方平台合作，提高競爭力。