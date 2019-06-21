黃金升穿1400美元　見6年高位　沈大師：看好金價創歷史新高！

國際形勢波譎雲詭，中美貿易戰和英國脫歐遲遲未解決之餘，近日美國與伊朗衝突再升溫，伊斯蘭革命衛隊擊落一架美軍無人偵察機，令外界擔心美伊局勢一旦再升溫，金價一度升穿1400美元大關，創近6年以來新高。 金價年初至今已升近10%，究竟金價的彈升只是短期的波動，定繼續有得升呢？

訊匯證券行政總裁沈振盈過往多次強調投資環境滿佈風險，投資者應揸現金和黃金。他表示，雖然黃金已升了不少，但仍看好黃金後市，料金價絕對有機會超越2011年9月的每盎司1921美元的高位，創歷史新高，「只是需要時間」。

黃金受惠寬鬆貨幣政策

他解釋有三大理由看好黃金長遠的走勢。首先，隨美國等央行未來減息機會愈來愈大，貨幣貶值的可能性愈來愈高，而黃金就有明顯抗貶值作用，尤其是對沖美金的作用。

其次，沈大師稱，現時投資市場滿佈風險，應多用避險工具，而黃金作為避險工具有明顯吸引力，且在眾多避險工具當中，黃金相對是處於低位，令黃金被不少投資者追捧。最後，沈大師表示，不少國家正吸納更多黃金作儲備，以降低對美金的依賴，這料會進一步推升黃金。

現貨金升穿1400美元，是近年的新高，但跟2011年的高位，尚有好一段距離。（路透社）

不宜現價高追

縱使沈大師強調自己好黃金前景，但不是建議投資者這一刻入市高追，因為高於1400美元的價位非吸納的最好機會。「因為金價仍會有震盪的，如果這些位買，就有『要捱』的風險。」他指，金是應該要買，但可以等金價回吐至1380美元左右，就是比較合適的入市時機。

其他投資方面，沈大師表示現時投資環境風險仍高，不建議買股票，建議投資者持有現金為主，但可能由持美元，改為持澳紐加等商品貨幣。他認為，隨美國或步入減息周期，加上美國經濟狀況一般，相信美元已見頂。相較之下，澳紐加等貨品正處於低位，若美元轉弱，料商品貨幣會有不少升值潛力。