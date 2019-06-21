人民幣洗頹風　在岸價曾破6.84　想投資專家話可以留意呢幾類股

人民幣匯價近日一洗頹風，其中在岸價今日曾高見6.8314，今年5月10日以來新高。雖然午後走勢逆轉，由升轉跌，但是與早前走勢相比，人民幣明顯轉強。人民幣走勢在如此短時間內出現逆轉，與投資者憧憬中美兩國領導人，在下周舉行的二十國集團（G20）峰會上會面，對雙方貿易談判可以產生正面影響。 對於人民幣往後走勢，市場人士看法較正面，不排除離岸價有機會上試今年高位6.67水平，又認為投資者可以考慮能從人民幣升值中受惠的股份。

人民幣匯價走勢波動，與中美雙方在談判過程順逆與否不無關係。當市場上傳出雙方談判過程較暢順時，人民幣處於強勢。在今年2月下旬至4月中旬期間，中美貿易談判傳出較多正面消息，市場人士更預期雙方可在5月初時達成協議，促使在岸價持續在6.7附近上落。離岸價走勢更強，在今年4月17日更處於6.6777水平。

可是隨著在今年5月初，美國總統特朗普於《Twitter》發文，指出會在5月10日起向2,000億美元徵收關稅稅率增至25%後，雙方關係即時落入冰點，直接打擊投資者信心，人民幣匯價即時向下，離岸價曾接近6.95。加上多名內地財金官員先後指出，人民幣匯價「7算」水平並非重要關口，有關言論增加人民幣下跌壓力。

盧楚仁認為，若投資者有意敘造人民幣定期存款，可待匯率回落時才出手。（視覺中國）

可待人民幣回落再敘造定存

不過特朗普於周二時於《Twitter》上發推文指出，會在下周舉行的G20峰會上與中國國家主席習近平會面後，加上銀監會主席郭樹清於《人民日報》撰文指出，人民幣在短期內出現波動屬正幣，但長期而言人民幣是不可能貶值。接連傳出利好消息，人民幣走勢頓時逆轉，中間價接連多日高開，在岸及離岸價在今日均曾升穿6.84，為今年5月10日以來新高。

隨著人民幣匯價轉強，投資者再次對人民幣投資者產品的興趣增加。艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁預期，不排除離岸價有機會回升至早前高位6.67水平，若投資者希望作短期投資，可以留意受惠於人民幣升值的股份或資產，不過若是希望敘造人民幣定期存款，則可以待匯價略為回落時才出手。

他又指出近期人民幣轉強，與投資者憧憬中美雙方在貿易談判時有好消息，加上憧憬美國聯儲局減息，促使美元兌非美元轉弱，為人民幣匯價帶來支持。不過中國經濟放緩，不排除人民銀行將會減息降準，相信難破6.67水平。

岑智勇認為，美元兌人民幣貶值，對外債比重較高的中資航空股有正面作用。（視覺中國）

可多留意中資航空股及內房股

若投資者對人民幣升值受惠股感興趣，又有何選擇？泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師岑智勇指出，投資者可以留意外債比重較大的中資航空股，以及內地資產規模較大的內房股，其中後者更可以從理想的銷售數據中受惠。至於收入為外幣﹑而支出為人民幣的股份，難免受到壓力。

岑智勇又指出若下周特朗普與習近平會面時釋出較正面訊息，對A股帶來正面作用，不過港股除了受到貿易戰影響，亦受到內部政治因素左右，預料後市或會在28500至29000點波動。