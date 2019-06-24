【旅遊保險】奈良鹿去年撞傷200人！　動物劫案、襲擊有冇得賠？

暑假將至，不少港人或已準備好「返家鄉」 歎世界。外遊固然應該放鬆心情，但為求安心，出發前最重要的仍是準備好旅遊保險。事關「意外即係意料之外」，即使是在治安良好的日本，美好假期亦隨時會遭不速之客破壞！ 日本放送協會報道，去年有209名遊客遭奈良鹿攻擊而受傷，更有8人骨折重傷。但AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲提醒，其實只要於出發前記得購買旅遊保險，不論被人類或動物襲擊受傷，均可得到保障，就算是被動物「搶劫」價值數萬的攝影器材，亦同樣無有怕！

旅遊旺季臨近，不過近年港人愈玩愈刁鑽，除了「穩膽」的日本、韓國、台灣，更興起生態遊、深度遊等另類玩法。但人在異國人生路不熟，若然置身野外就更是危機四伏，尤其容易發生意外。

野生動物「劫案」頻發 有證據即受保

AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲表示，不論是被動物攻擊，甚至慘遭動物「搶劫」，其實同樣可以受保。但被野生動物偷竊好比「無頭公案」，旅客又要如何證明？她分享指：「例如曾經有客人在野生動物園被鸚鵡偷走太陽眼鏡，其實一樣可循財物損失理賠，只要準備好相關證據，例如入場券，最好有埋入場前戴住太陽眼鏡影嘅相。」

太陽眼鏡銀碼有限，即使被偷亦不算「肉赤」，但若涉及電子器材，金額隨時以萬元計。李劍雲指，生態遊愛好者中，不乏滿身貴價裝備的專業攝影人，一旦遇上意外有機會損失慘重，「例如曾有旅客去非洲睇動物，但就整個背囊連同相機鏡頭被狒狒搶走。」她笑言，專業級的單反鏡頭價格隨時高達10萬元，若然沒有旅遊保包底，旅客恐怕會欲哭無淚。

李劍雲指出，只要收集好證據，「動物劫案」造成的損失同樣可以受保。（文顥宗攝）

去野生動物園遊玩，除了怕被動物攻擊，同樣害怕不慎令隨處游走的小動物受傷。李劍雲分享道，曾有旅客於野生動物園，意外踩到浣熊的尾巴並令其受傷，繼而被園方追討賠償，而此時旅遊保即可發揮作用，為旅客提供賠償。但其實即使有動物被意外傷害，亦不一定全屬旅客責任，「就算大鑊到唔覺意撞爆海洋公園水族館嘅玻璃，都要首先查清楚係咪遊客責任！」她指出，若然園方提出的申索不合理，保險公司會代表旅客抗辯，即使最後要賠償損失，亦可透過旅遊保包底。

潛水滑雪都受保 但細節要睇真

看動物除了去動物園，不少人更喜歡上山下海，到非洲欣賞動物大遷徙、到澳洲大堡礁潛水，都是不少旅人夢寐以求的心願。李劍雲提醒，旅客在進行高危活動時，應留意清楚保單細節，「以AXA為例，若然係非消閒性危險活動就唔會包，而就算唔係比賽，都會有一定限制，譬如潛水深度、滑雪高度都有規定。」但她強調，若發生意外的原因與活動本身無關，例如在馬拉松比賽途中遇上恐襲，受保機會仍大。

但正如DoDo姐話齋：「意外即係意料之外。」即使沒有潛水跳降傘，旅行時的意外仍然層出不窮，尤其近年港人愛上自駕遊，難免出現大小交通意外。旅客於外地租車時，租車公司往往會要求同時購買車保，但原來並不代表旅客可一勞永逸。李劍雲提醒，該類車保通常設有自付額，一旦車輛損毀，有部分損失要由旅客自行「墊底」，但若於出發前購買旅遊保，則可完全無憂「一蚊都唔使出」，就算因意外而滯留，額外酒店、更改機票都有一定賠償。

近年市面大部分旅遊保險均已涵蘊潛水、滑雪等活動，但李劍雲提醒旅客需留意條款細節。（視覺中國）

疑有客人呃保險換手機 去年索償突急升

買旅遊保險，當然希望「由頭保到落腳」，最好連智能手機都可受保，不過最近網上有人教路以旅遊保「資助」更換手機，卻隨時會「一粒老鼠屎搞壞一鍋粥」。

李劍雲透露，去年發現有濫用迹象，「睇返數據，唔見手機嘅索償直線上升，但當中好多都係網上投保，而且係一日遊，係咪咁啱得咁橋？」公司及後決定取消網上投保的手機保障，但其他投保渠道則繼續保留，隨即立竿見影，「一日遊而又Claim手機嘅人，馬上就絕跡！」

近年自駕遊大受港人歡迎，尤其是北海道、沖繩等交通不便的旅遊熱點。（視覺中國）

旅遊保險業務每年錄1至2成增長

近年港人外遊愈來愈頻密，連帶旅遊保險生意亦變得炙手可熱。李劍雲指，隨着港人每年外遊次數由2次增至3、4次，AXA的旅遊保業務每年均錄得1至2成增長，而全年旅遊保的增幅更加驚人，「普遍1,000蚊左右已可入場，如果一年去4至5次旅行已經回本！」

她透露，在AXA五大分銷渠道中，網上平台增速尤其強勁，現時有近9成旅遊保新生意來自網上平台。公司去年已推出網上索償系統，期望日後繼續改良，加入電子支付、檢查索償狀況等功能，令整個旅遊保險流程完全數碼化。