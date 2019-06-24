【人工受孕服務】錦欣生殖超購近百倍　以上限價8.54元定價

提供人工授孕服務的錦欣生殖（1951）公布招股結果，以每股8.54元上限定價，公開發售部分獲超額認購98.26倍，一手中籤率65%，認購七手才穩奪一手，每手2000股，入場費逾17,000元。

由於公開發售部分超額認購50倍但不足100倍，按回撥機制，公開發售部分將重新分配，並增加可發售股份至40%。國際配售部分亦錄得大幅超額認購，重新配分後最終發售股份總數為2.14億股，相當全球發售總數的60%。

公司同意向4名基石投資者發售合共1.38億股，相當發行總股本約5.78%。

明日正式掛牌

按招股定價計算，撇除上市開支後，公司可得集資淨額28.08億元。公司早前公布，集資所得約25%用於拓展及升級中國網絡的現有輔助生殖醫療機構及招聘醫療專業人士；20%用於目前無經營的內地省份的額外輔助生殖醫療機構潛在收購；10%用於投資研發；20%用於輔助生殖服務提供商及業務潛在收購；15%用於改善品牌專注度及中美對輔助生殖服務的整體專注；餘下10%用於營運資金及一般企業用途。

據招股書，公司於2016至2018年的純利分別為1.03億元、1.99億元及2.12億元（人民幣‧下同）。公司在中國擁有及經營成都西囡婦科醫院及深圳中山泌尿外科醫院，另共同管理成都市錦江區婦幼保健院生殖中心。

錦欣生殖周二（25日）在港交所主板掛牌上市。公司上市聯席保薦人為摩根士丹利和中信里昂證券。