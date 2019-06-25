貝萊德：貿易戰最壞情況下　料中國經濟仍可「保6」

貿易戰局勢尚未明朗，貝萊德發表2019下半年投資展望，指貿易及地緣政局緊張，已令全球經濟增長的短期前景轉趨暗淡，中美官員不信任導致關係緊張，加上在關鍵科技領域擺出對立姿態，突顯了貿易以外的更深層次矛盾，而這局勢正威脅全球化的發展。

但該行認為，中國實施的積極財政政策及穩健貨幣政策，將有助緩和美國加徵關稅對經濟產生的壓力。按最壞情況估計，即使美國對中國所有進口貨關稅提高至25%，中國仍有可應對經濟下行的政策工具選項，故認為中國經濟增長今年仍可達6%至6.5%的目標。

該行指，留意到龍頭企業已開始重整全球供應鏈的版圖，認為亞洲金融市場的行情已局部反映新格局。該行料貿易及地緣局勢將改變市場格局，但預料經濟不會步入衰退，建議投資者增持現金，削科技股比重，轉向公用事業、醫療保健和電訊板塊。

貝萊德環球新興市場股票團隊主管施安祖（Andrew Swan）認為，貿易戰影響下，市場將進入低增長環境。（區嘉俊攝）

料下半年科技硬件板塊受壓

貝萊德環球新興市場股票團隊主管施安祖（Andrew Swan）認為，受貿易戰及「去全球化」影響，市場將進入低增長環境，企業盈利增長或減慢，限制市場上漲空間。

他估計科技硬件板塊因受貿易戰衝擊，早前累積庫存等影響，下半年將有下行壓力，並留意到硬件供應鏈轉向其他成本較低市場如越南，而非等待政策轉向，現階段外圍環境難以預測，惟下一波產品升級可能有助刺激行業需求。