維珍妮主席：中美貿易戰影響產地安排　訂單數量無受影響

維珍妮 ( 2199 ) 主席兼首席執行官洪游奕指出，中美貿易戰影響公司產地安排，或會作出應變策略。

未衝擊訂單數量 部份訂單從深圳轉越南

他表示，中國的供應鏈較越南完善，需要盡快交貨的訂單原本由深圳的廠房負責，若美國加關稅，要求高的訂單將轉由越南廠房處理，再與顧客商討交貨時間，因生產及運輸效率相對較低。不過，中美貿易戰並沒有對訂單數量造成衝擊。

洪游奕稱，於上一個財年，功能性運動產品的收入上升39.5%，為雙位數增幅，毛利率為18.7%。他也指出，越南的廠房投產3年後，運作趨成熟，上年度越南廠房的產量為公司帶來六成收入。

維珍妮主席兼首席執行官洪游奕表示，公司以自動化生產為目標，從而提高效率和毛利率。（張梓瑩攝）

今明兩年沒有再計劃擴建生產設施

另一方面，繼集團近3年內興建5個廠房，興安省興建則會在明年落後，除前述提及的建廠計劃外，今﹑明兩年再無新的擴建生產設施計劃。他解釋，目前公司於越南已有5間廠房，加上深圳的廠房，相信目前及未來規劃興建的工廠足以應付長期需求。他亦表示，公司以自動化生產為目標，從而提高效率和毛利率。

維珍妮公布截止2019年3月31日財政年度全年業績，擁有人應佔溢利為2.82億元，按年上升近18%，至2.82億元，派末期息每股4仙，連中期息3.6仙，全年派息7.6仙。目前，集團於本港有18間分店。