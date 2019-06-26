花旗私銀預期聯儲局減息50點子　人民幣長遠沒顯著貶值風險

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）昨公開表示，利率決策不會考慮短期政治或市場壓力，市場視為旨在令7月減息預期降溫。

留意美國會否再加關稅 個人消費趨勢

花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華指，聯儲局的貨幣政策仍不明朗，減息將取決於通脹數據，以及中美貿易戰談判結果，會否對美國經濟做成重大打擊。該行預期聯儲局有機會減息50點子，要留意美國會否進一步對中國增加關稅，以及美國核心個人消費指數會否呈上升趨勢。

花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華（左）表示，中國經濟可保增長，美元亦偏軟，人民幣長遠大跌機會不大。（區嘉俊攝）

預期資金傾向本土消費股、公用股

港股方面，她指，汽車和半導體行業來自美國的收入較高，故盈利增長會相對較弱。惟對比美股，折讓仍逾三成，料便宜估值會吸引資金流入港股，因此每次見到貿易戰有新進展，港股都在低位有較好反彈。

她相信，貿易不明朗因素下，投資者對出口股、科技硬件股會較審慎，所以資金會傾向流入本土消費股、公用股、內銀和內房股，希望在波動市況下收到較高股息。

人民幣方面，她指中美談判若有進展，人民幣兌美元有機會升至約6.7水平，但如未有重大突破甚至惡化，人民幣貶值速度和幅度可能較大，但長遠不認為人民幣有顯著貶值風險，因預期中國經濟增長仍有大約6.1至6.4%增長，美國亦很大機會減息，美元中長線將較為偏軟。