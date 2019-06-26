女性更適合當領袖？　研究：19項關鍵領袖能力　17項女性得分較高

撰文：何敬熹
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性別平等已幾乎是國際共識，但商界不少重要職位，仍是男性佔多數。以香港為例，50間恒指成分股企業當中，只有3間由女主席「掌舵」，總體而言，本港恒指企業的女性董事比例只有13.9%。
為什麼女性在商界仍是沒有男性「吃香」？是不是女性在領導能力上真的比男性弱呢？
《哈佛商業評論》刊登了諮詢公司Zenger/Folkman的最新研究，統計了數以千計經理對他們下屬的評價，發現不論是在甚麼職級、甚麼行業（包括傳統上較為男性主導的資訊科技和法律界），女性都較男性獲得更好的評價。女性在領袖能力上不但不較男性遜色，相反，在19項重要的領袖才能當中，有17項都是女性得分較高。
|能力
|女性平均得分
|男性平均得分
|主動
|55.6
|48.2
|韌力
|54.7
|49.3
|持續自我發展
|54.8
|49.6
|推動結果
|53.9
|48.8
|展現高度人格和誠信
|54
|49.1
|發展他人
|54.1
|49.8
|啟發及鼓舞他人
|53.9
|49.7
|勇於領導
|53.2
|49.8
|建立關係
|53.2
|49.9
|促進變革
|53.1
|49.8
|設立延伸目標
|52.6
|49.7
|協作和團隊合作
|52.6
|50.2
|跟外界連結
|51.6
|50.3
|頻繁且有力的溝通
|51.8
|50.7
|解決和分析問題
|51.5
|50.4
|快速決策
|51.5
|50.5
|創意
|51.4
|51
|技術或專業知識
|50.1
|51.1
|戰略思考
|50.1
|51.4
英國首相文翠珊雖已辭職，但在帶領英國脫歐上的努力獲不少好評。（路透社）
女性年輕時普遍低估自己能力
研究亦發現，在自我評價時，女性普遍來說沒有男性般對自己信心十足，尤其是少於25歲時分別最大。在年輕時，女性有很大機會低估了自己的能力，而男性則是對自己太有信心，高估了自己能力。這個差異會隨年紀逐漸縮少，至40歲時，男女之間的信心差異大致消失。根據該統計，由25歲至60歲，男性的信心指數只會微升8.5點，但女性的信心指數則會大升29點。
Zenger/Folkman推論，這可能會令擁有同等資歷的男女在職業生涯初期面對有升職機會時，會作出不同的選擇。男性會較傾向相信自己有能力勝任，可以在擔當新工作崗位時，再學習改善自己不足之處。女性則可能較小心，較不願意擔當自己未準備好的工作崗位。這也許是較少女性出任商界高層的原因之一。