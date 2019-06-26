女性更適合當領袖？　研究：19項關鍵領袖能力　17項女性得分較高

性別平等已幾乎是國際共識，但商界不少重要職位，仍是男性佔多數。以香港為例，50間恒指成分股企業當中，只有3間由女主席「掌舵」，總體而言，本港恒指企業的女性董事比例只有13.9%。 為什麼女性在商界仍是沒有男性「吃香」？是不是女性在領導能力上真的比男性弱呢？

《哈佛商業評論》刊登了諮詢公司Zenger/Folkman的最新研究，統計了數以千計經理對他們下屬的評價，發現不論是在甚麼職級、甚麼行業（包括傳統上較為男性主導的資訊科技和法律界），女性都較男性獲得更好的評價。女性在領袖能力上不但不較男性遜色，相反，在19項重要的領袖才能當中，有17項都是女性得分較高。

能力 女性平均得分 男性平均得分 主動 55.6 48.2 韌力 54.7 49.3 持續自我發展 54.8 49.6 推動結果 53.9 48.8 展現高度人格和誠信 54 49.1 發展他人 54.1 49.8 啟發及鼓舞他人 53.9 49.7 勇於領導 53.2 49.8 建立關係 53.2 49.9 促進變革 53.1 49.8 設立延伸目標 52.6 49.7 協作和團隊合作 52.6 50.2 跟外界連結 51.6 50.3 頻繁且有力的溝通 51.8 50.7 解決和分析問題 51.5 50.4 快速決策 51.5 50.5 創意 51.4 51 技術或專業知識 50.1 51.1 戰略思考 50.1 51.4

英國首相文翠珊雖已辭職，但在帶領英國脫歐上的努力獲不少好評。（路透社）

女性年輕時普遍低估自己能力

研究亦發現，在自我評價時，女性普遍來說沒有男性般對自己信心十足，尤其是少於25歲時分別最大。在年輕時，女性有很大機會低估了自己的能力，而男性則是對自己太有信心，高估了自己能力。這個差異會隨年紀逐漸縮少，至40歲時，男女之間的信心差異大致消失。根據該統計，由25歲至60歲，男性的信心指數只會微升8.5點，但女性的信心指數則會大升29點。

Zenger/Folkman推論，這可能會令擁有同等資歷的男女在職業生涯初期面對有升職機會時，會作出不同的選擇。男性會較傾向相信自己有能力勝任，可以在擔當新工作崗位時，再學習改善自己不足之處。女性則可能較小心，較不願意擔當自己未準備好的工作崗位。這也許是較少女性出任商界高層的原因之一。