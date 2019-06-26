調查指7成港人父母財政有壓力　扣除家用及子女開支收入僅剩8成

香港生活成本高居不下，衣食住行樣樣都貴，但最為慘情的，或許是一眾上有「四大長老」要供養，下有子女要撫育的「夾心一族」。

投資者及理財教育委員會於5月訪問400名育有就讀小學子女、家庭月入約5.35萬元的港人，發現有71%受訪者感受到財政壓力，而80後年輕父母的比率更高達75%。

受訪者每月平均家用約5600元

作為都市人，「你有壓力，我有壓力」是常態，但壓力到底從何而來？調查發現，子女在教育開支以外的開支，包括課外活動及娛樂等，佔去家庭月入的9%。另一方面，受訪者亦要付出10%月入，以供養退休父母，「家用」平均每月達到5,590元。

在香港生兒育女也是一場「燒錢遊戲」，不少父母都期望在子女長大後，能夠鬆一口氣。近79%受訪者指子女完成學業後，將不再提供財政支援，另有87%期望子女成年後支付家用。

不過為人父母終究口硬心軟，有74%的家長指會幫助子女置業，57%願意分擔子女的婚禮開支，更有45%願意子女「找卡數」。

籲三代人溝通了解財政需要

投委會總經理李博衛（David Kneebone）表示，港人有「畀家用」供養退休父母的優良傳統，建議不同世代多加溝通，了解彼此的財政需要，以便作出相應理財規劃。

投委會主席黃嘉純則指，長遠希望理財知識可列入學校常規課程，例如成為小學常識科的一部分。李博衛補充，現時大部分小學均有教授一定程度的理財知識，但非獨立成科，未來會繼續與教育局磋商，研究提升課程比重。

對於政府於4月針對強積金及延期年金推出扣稅措施，林博衛形容措施令人鼓舞，但建議市民不應過份看重退稅誘因，而應着眼自己的退休需要。