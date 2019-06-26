傳招商及交行等違反美國制裁朝鮮禁令　星展料遭重罰機會有限

國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）於G20峰會談判前夕，兩國金融戰似正燃起烽煙。外電報道，3家大型中資銀行在對朝鮮的違反制裁調查中，蔑視及拒絕遵守傳票，或會遭到美國制裁，涉事銀行據指是招商銀行（3968）、交通銀行（3328）及浦發銀行（上海﹕600000）。星展香港及內地銀行及保險業分析師施畊宇表示，一旦3間銀行與美國金融體系的聯繫遭到切斷，後果將非常嚴重，估計美國不太可能重罰涉事銀行。

倘遭制裁美元相關業務或停擺

施畊宇出席記者會時指，若然美國決定切斷涉事銀行與美國金融體系的聯繫，其美元放貸、貿易融資、美元結算業務將受衝擊，但由於美元資產佔招行及交行整體資體僅約5至10%，影響仍然可控，而一旦G20上中美談判進展良好，「這種事會被壓下來」。他又指，早前華為遭到美國調查，有傳是由滙豐控股（0005）舉報，惟該行並未因此遭到制裁，相信今次3間銀行亦不會受重罰。至於類似風波會否擴散至其他中資銀行，他認為事件與信貸風險無關，故此無從分析。

招商銀行被指捲入是次風波，公司股價連日下跌。（視覺中國）

料包商銀行被接管屬個別案例

此外，包商銀行上月遭人民銀行接管，令市場擔憂內地銀行的流動性趨緊。施畊宇表示，根據當局消息，包商銀行涉及大股東「掏空銀行」等問題，相信只屬單一事件，不會引發系統性金融風險。但他分析指，由於經濟下行及息口受壓，今年內地銀行的淨息差將會下滑，影響行業整體盈利，而首當其衝的將是城市商業銀行。

施畊宇又指，整體而言，今年內地銀行業增資需求有限，主要集中在非標資產及信用卡貸款較高的銀行，例如廣發銀行及浙商銀行等。但行業的補充資本需求仍將陸續浮現，其中國有四大銀行最快須於2022年，提升總損失吸收能力（TLAC）要求，估計增資需求將達到4.1萬億至4.5萬億元人民幣，而在最壞情況下，19間上市內銀最多將需吸收約2萬億元人民幣，以補充核心一級資本，但相信機會有限。