【中美貿易戰】瑞信料雙方在G20峰會達成初步貿易協定　

G20峰會後「習特會」將在本港時間周六早上進行，或成為貿易戰的關鍵轉折點。瑞信認為，中美雙方很可能在G20峰會達成初步貿易協定，中美元首找到充分共同點，並在未來幾個月達成正式協議。該行預計，美國將暫停擴大加徵關稅商品清單，在今年第四季度，或更早之前開始降低關稅。

該行指，一旦貿易衝突沒有解決，預計中國政府亦會採取刺激政策，中國政策早前已進一步寬鬆，舉例央行近期向金融系統進行了第二大規模的流動性注入，為中小銀行提供新的信貸支援機制，國務院也出台支持增長的新政策措施，包括允許將地方政府發行專項債券，並用於特定基建專案融資的種子資本金，這將為一些已經停滯的項目提供資金，促進2019年下半年的經濟增長。

看好內房內險板塊 估值未反映下半年潛在增長

亞洲市場方面，該行認為，盈利回升仍是亞洲股市上漲的前題，但中美宏觀經濟勢頭減弱，盈利復甦可能推遲到今年第四季度，甚至2020年，近期股市上漲的潛力則有限。

其中，房地產在5月份銷售繼續增長，內地前30大地產商地銷售額按年增長17%‧縱使6月份增長可能放緩，可是低庫存及政府可能出台更多扶持措施，2019年下半年增長料再次加速。由於中美關係惡化，市場一直保持審慎，這板塊交易水準較淨資產折讓49%，2019年市盈率6.2倍，認為並未反映今年下半年的潛在增長。

保險方面，由於中國財政部在5月底宣布，將壽險和財險佣金費用稅前扣除的比例上調至均為18%，此前壽險公司比例為10%，財險公司比例為15%。對於超過18%的部分，允許結轉以後年度扣除，認為這稅務政策利好，將大幅減少主要財險公司的稅務費用，提高淨利潤，給予壽險公司更大自由度擴大代理隊伍。