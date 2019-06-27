波司登：沽空機構「胡說八道」　不知道狙擊動機　不作情緒化行動

內地羽絨品牌波司登（3998 ）遭沽空機構Bonitas連番狙擊，質疑公司誇大利潤水平，以及未有披露關連交易。波司登首席財務官兼副總裁朱高峰表示，公司暫時未有作出法律行動，要再觀察事態發展才考慮進一步採取行動。

他又以「胡說八道」形容對方，故意捏造事實指控公司誇大純利，並強調與Bonitas沒有關聯，不知道對方狙擊動機。

指主席持約七成股份 反映對公司有信心

朱高峰亦指出，集團今早已出公告澄清事件，公司該回應的都已回應；管理層不會作出仼何情緒化的行動或跟對方憤怒地吵架，因對事件沒有幫助。

他明言，事件對公司股價必定有影響，不過自公司2007年上市以來，波司登董事局主席兼首席執行官高德康並沒有減持過股份，反而不斷增持，現有七成股份，反映管理層對公司有信心。高德康則指出，經營生意難免會碰到風雨，表示會繼續做好公司業務。

波司登首席財務官兼副總裁朱高峰（右）表示，計劃3年內改造全國店舖，關小店開大店。圖中為波司登董事局主席兼首席執行官高德康。（張梓瑩攝）

3年內改造全國店舖 建立國際化形象

另一方面，朱高峰指出，未來兩年會繼續由去年開始進行的門店改造計劃，將會在3年內改造全國店舖，關小店開大店，提高店舖質素。他又指出的目標客戶為全球57億客户，已改善店舖的裝修及排列，打造國際化形象，集團正整合全球資源，以合理價錢銷售產品。

另一方面，經過早前多元化發展後，公司現已回歸將資源投放在羽絨服上，因主品牌毛利率達60%。此外，公司繼續發展女裝業務。至於收購方面，未來一兩年未有相關計劃。

朱高峰亦表示，期內權益股東應佔溢利按年大幅上升59.4%，是羽絨銷售佔比由5%跳至25%，相信中高檔衣服在中國市場的發展將愈來愈順利。

波司登公布去年全年業績，期內權益股東應佔溢利為9.81億元人民幣，按年增加59.4%，派末期息6港仙。