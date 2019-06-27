【自願醫保】保誠稱6成客戶為新客　8成選購靈活計劃

自願醫保計劃（VHIS）於4月正式出爐，英國保誠表示，投保自願醫保產品的客人中，有六成為新客，整體有近八成客戶選購靈活計劃。

延期年金推出以來錄3倍增長

保誠行政總裁容佳明出席傳媒午宴時指，自願醫保市場反應理想，而新舊客戶中有八成均選擇靈活計劃。至於延期年金推出兩個月以來的銷售額，亦較之前錄得3倍增長，較受準退休一族歡迎，7成客戶年齡介乎41至60歲。保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅補充指，自願醫保客中有六成為新客，現有醫保客轉保則佔兩成。

保誠行政總裁容佳明（中）表示，自願醫保市場反應理想，延期年金亦較受準退休一族歡迎。左為首席客戶及市場拓展總監吳詩雅，右為產品管理高級總監黃麗珍。（文顥宗攝）

對於本港保險業於大灣區設立服務中心的倡議，容佳明透露行業正與兩地政府積極磋商，包括服務中心選址是否設限、聘用人手等細節，目前未有落實時間表。

去年危疾保賠償錄近三成增長

此外，保誠宣布推出主打較年輕一族的「危疾首護保」。容佳明表示，近年公司危疾保賠償金額拾級而上，去年增至11.34億元，按年上升27%，危疾個案更有年輕化迹象，21至40歲男士的理賠個案佔約兩成，同齡女士更佔27%，期望新產品填補年輕人的保障缺口。

保誠產品管理高級總監黃麗珍介紹指，「危疾首護保」涵蓋74種病況，並在首15年保單年期內提供最多175%保額的危疾或身故保障，其後可選擇將此保障轉換為一份人壽或危疾保障。以25歲非吸煙女性為例，若基本保額達40萬元、供款期20年，每年保費即為6,852元，每月平均保費約570元。