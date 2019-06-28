港交所主席史美倫回應有前高層被捕　稱新股審批制度並無問題

日前廉政公署及證監會公布，在周日（23日）進行「寒山行動」，對兩間保薦人﹑兩間上市及財經印刷公司進行搜查，並且拘捕了香港交易所（0388）首次公開招股審查組一名前聯席主管及兩名與他相關的人士，懷疑他們在該兩間上市公司的上市申請審批過程中涉及貪污及公職人員行為失當。其後港交所亦確認，有一名前員工被調查。對於有關事件，港交所主席史美倫及行政總裁李小加，在出席上市儀式後就事件作出回應，兩者均強調事件只屬個別事件，現行新股審批制度並無問題。

史美倫指出，不論是否有事發生，港交所均會檢現內部程序，現時焦點當然亦會在此，強調對檢視上市機制「一向有做好」。

談及有前高層被廉署拘捕，史美倫指出只屬個別事件，並強調不是調查交易所，而是前員工。

被問及是否要把上市審批權交給證監會，史美倫稱，這不是一件事可以蓋棺定論，任何制度都不可能阻止爛蘋果，但會繼續改善。

李小加﹕會不斷完善現行制度

李小加亦補充，是次事件的核心，在於究竟是個別「爛蘋果」的問題，還是制度出現問題。他認為再好的制度也不能完全防止「爛蘋果」出現，但港交所對不斷完善制度有信心，強調在投資者保障方面，不斷完善、強化監管永遠都在路上。

李小加相信，香港上市制度未有大問題，因為不同部門有頗大權力互相制衡，制度本身沒有太大人為操作空間，加上上市條例都是由港交所與證監會不斷修正、檢現及改革，並統一按「證券及期貨條例」處理。而且監管者隨時有權干預，近年也出現前置式監管。他認為，本港的新股上市監管制度並非一套割裂的系統，所有決策均清晰透明，不同監管部門亦會互相干預及監察。

對於有人批評，港交所作為牟利商業機構，卻肩負監管職責。李小加反駁指，此種論調並不了解港交所的商業利益所在。

李小加稱，會不斷完善現行新股上市審批制度。（洪嘉徽攝）

史美倫冀社會可平靜下來

此外史美倫亦有談及由修訂《逃犯條例》引發的政治及社會緊張情況。她指出香港現在處於一個比較非常困難的時候，大家都有責任維護香港核心價值，法治精神是香港成功的基礎，對金融中心十分重要。

過去兩年，政府在民生方面做了許多工作，希望逃犯條例引起的風波，可以慢慢平靜下來，希望大家合作，共創美好未來。