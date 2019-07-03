摩根資管許長泰：料下半年股市單位數回報　偏好高息股及防守板塊

中美貿易戰達成休兵決定，提振全球股市上揚，但摩根資產管理之亞洲首席市場策略師許長泰認為，這只是短線行情，對下半年投資環境不能太樂觀，建議投資組合為債優於股，股票以防守板塊為主。

許長泰指，如中美貿易關係維持穩定，預期下半年股市整體仍可有單位數字回報，因受惠美國減息對全球市場的「沖喜」作用，但難重演上半年股市有10至15%的回報。

他說，該行由上半年股優於債的看法，轉為債優於股，假設債券價格無太大變動，料投資者可收取6厘至6.5厘回報，與股市相若，但由於波動性較低，更具吸引力。股市方面，建議以高息股及防守板塊為主力，其餘則偏好內地消費、醫療、基建板塊。

許長泰：待大幅吸納股票機會

貿易戰演變成持久戰，許長泰指，防守策略非維持一段長時間，美國經濟創歷史最長擴張期紀錄，市場關注何時出現衰退，讓股市出現很大調整，從風險回報角度出發，寧願獲取較小回報，但在市場出現震盪時，加強下行風險的保障。

一旦經濟果真出現問題，資產價格和股市估值變得便宜，開始出現一些重新大幅吸納股票的機會，便會調整防守策略，但強調現在並非時候，認為下行風險的機會較大。

環球股市中，他仍看好美股和亞洲股市，當中認同美股估值不平，惟歷史數據證明，低息環境中，投資者不介意估值較高。由於美國公司的股本回報率（ROE）和資產回報率（ROA）在全球仍是數一數二，且企業回購股票支撐股市，認為投資價值仍然不錯。

摩根資產管理之亞洲首席市場策略師許長泰預期，聯儲局7月減息25點子，年內減息2次。（資料圖片）

料7月減息25點子 年內減息2次

市場預估聯儲局在7月減息機會高達100%，許長泰認為，7月減息機會很大，但仍需留意本周五公布的美國非農就業數據，如新增非農就業崗位不足10萬個，減息呼聲將更高。

他說，近周期貨市場，反映市場部分人士預期聯儲局會減息半厘，但他認為是過份進取，因一次性減息半厘，或令市場憂慮聯儲局釋放經濟轉差的訊號。此外，美國失業率在4%以下，以及過去一年實施關稅，都可能是美國通賬上升的因素，故減息無需要持續，預期減息25點子將較為合理，並料年內有2次減息。

減息周期美元偏弱 看好人民幣資產

人民幣匯率方面，許長泰指，美國即將減息，美元優勢逐漸消失，上升空間有限。由於人民幣走勢除看中美貿易關係，亦看美元走勢。一旦美元強勢，人民幣無可避免要貶值，以維持兌一籃子貨幣的穩定，如美元維持穩定或輕微貶值，料人民幣貶值機會較少，甚至有升值空間。從國策來說，維持人民幣穩定屬最理想，因中國希望吸引外資投資國內股匯市場。

但他指，要注意人民銀行開始提高資金流動性供應，人民幣利率有下降空間，或致人民幣定存利率沒那麼吸引。從匯率角度看，看好人民幣資產的投資價值。