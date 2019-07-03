中煙上市未足月　累升近5倍後掉頭向下　燶味已起專家籲「睇路」

熱炒半新股中煙香港﹙6055﹚股價連日飆升，周三﹙3日﹚盤中一度炒高至28.5元，較招股價累升近5倍。以發行股數6.67億股計算，市值直撲200億元，往績市盈率高達70倍以上。不少討論區網民「狂食花生」，有人以「香煙界騰訊 」來形中煙，亦有人打趣話「維他奶可以唔飲，煙冇得唔食！」，更有網民問「中煙香港可唔可以做藍籌股？」 然而，話音剛落，中煙午後開市即傳出「燶味」，一度低見15.1元，全日高低波幅逾6成，埋單收報19.18元，倒跌3.4%，但仍較招股價累升近3倍。中煙香港獲煲起，主要因為其煙草業務具壟斷性，加上炒作市值超過50億港元，有望成「港股通」股份。然而，新股瘋炒，容易出煙，有專家更認為，該股有可能回落至12元水平，較現價再潛水4成，呼籲散戶要「睇路」。

於6月12日上市的中煙香港，一路熱炒，今日走勢更加誇張。該股上午一度炒高逾4成至28.5元，市值達到189.8億元；然而，該股午後立即插水，曾低見15.1元，市值急回至100.5億元，高低相差89億元。

以今日收市價19.8元計，中煙香港市值仍達127.8億元，全日成交額達到33.1億元，僅次騰訊控股﹙0700﹚的37.2億元。究竟這隻被戲稱為「香煙界騰訊 」的新股，有何能耐？今日轉勢，又是否只是大瀉的前奏？

中煙香港目前經營業務沒有任何競爭對手，「獨市」進口煙草產品至中國。（資料圖片）

解碼一︰中央加持 中煙香港做獨市生意

中煙香港的背景其實十分猛，母企中國煙草總公司（「CNTC集團」）由國務院全資擁有，為內地唯一根據國家煙草專賣制度從事煙草專賣品生產、銷售及進出口業務的公司。簡單而言，就是獨市經營內地煙草生意。

作為「阿仔」，中煙香港則負責資本市場運作和國際業務拓展的境外平台。據招股文件顯示，中煙香港目前經營業務沒有任何競爭對手，主要業務可分為四類，包括煙草進口、出口、捲煙出口及新型煙草製品出口，即加熱煙，而公司收入主要集中在煙草進口，佔公司收入61.7%，達43.4億元。中煙香港從海外包括巴西、美國、阿根廷及加拿大等，「獨市」進口煙草產品至中國。而捲煙進口則佔公司收入21.3%，排於次席，達15億元。

市場人士認為，中煙炒起主要有三大原因，其一是「獨市」概念，作為中煙總窗口公司兼負責進出口業務，業務具高度壟斷性；其二是炒作市值超過50億元，未來將有資格成為「港股通」股份。其三是注資概念，博中煙香港「阿媽」規模大，只要稍有動作，或已令中煙「升價十倍」。

中煙有資格成為「港股通」股份，成其一急升的原因。（資料圖片）

解碼二︰貨源大多已在散戶手中



有三「火頭」，再加上供求配合，中煙因而炒得「火紅火綠」。翻查中央結算系統﹙CCASS﹚持股紀錄，中煙香港已發行股份數約為6.67億股﹙未計已行使的超額配售權﹚，其中1.91億股﹙佔28.74%﹚存放於CCASS。於6月12日中煙香港上市首日，中國香港金融香港證券為首位市場中介者﹙即銀行及證券行﹚，持股達到4,237萬股，佔街貨約五份一，比例不容小覷，亦令股價較易炒起。

不過，經過一輪炒作後，中煙香港貨源已經大幅度轉到散戶手中。截至7月2日，該股首兩位中介者﹙即銀行及證券行﹚分別為滙豐﹙持約3,352萬股﹚及中銀香港﹙持約1,817萬股﹚。反而中國香港金融香港證券持股數目降至約1,266萬股。可見，不少中煙香港的「貨源」已流至滙豐、中銀香港等散戶經常「幫襯」的銀行。

中煙被炒至「癲價」，分析師認為該股估價為12元，即目前仍有空間回落。（資料圖片）

解碼三︰雖然是獨市生意 惟公司基本面現「暗湧」

雖然其股價一度「爆升」吸引股民眼球，但以長期仍有「暗湧」存在，影響長線投資價值。翻查業績，

中煙收入不是穩步上升，2016年為63.1億元，翌年增至78.07億元，但去年卻回落至70.33億元，按年跌10%。溢利方面，2016年賺3.38億元，2017年升至3.48億元，但2018年卻急速下跌至2.62億元，三年純利率金分別為5.4%、4.5%及3.7%。

另外，公司毛利率亦逐年下跌，由2016年開始，其毛利率為7.7%，之後下跌至6.3%，2018年更跌至5.3%。中煙香港早於招股書表明，受中美貿易戰影響，2019年的進口收入將下降。由於美國為公司的煙草產品主要來源之一，於2016年、2017年及2018年分別佔煙草產品進口業務總收入的34.8%、24.0%及29.3%，不過公司自2018年7月開始，未曾從美國進口煙草產品，令2019年煙草產品進口業務產生的收入預期將明顯低於2018年，今公司前景增添不明朗因素。

岑智勇指出，以公司具有壟斷性業務位置，相信股價仍有一定內在價值，相信有些中資行為該股估價為12元，值得外界參考。