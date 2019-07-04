【銀色債券】定息維持3厘　滙豐稱息口勝定存　料認購反應理想

政府發行的第四批銀債將於下周三（10日）接受認購，息率與本港通脹掛鈎，而定息則維持3厘。滙豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，雖然定息水平未有調高，但仍高於銀行存款利率，加上全球息口下行壓力加大，相信今批銀債具吸引力。

息率仍勝3個月及6個月定存

新一批銀債的定息定於3厘，與第三批相同，惟高於首兩批的2厘。黃子卓出席記者會時指，此次未有再度調高定息水平，但相信對比起銀行存款及其他定息產品，銀色債券仍然吸引。他舉例指，近日港元拆息及銀行存款息口雖有上升迹象，惟普遍銀行3個月及6個月的港元定存年利率仍低於3厘，加上銀債設有提早贖回機制，市民可隨時套現並完全取回本金，靈活程度不輸定存。對比起風險相近的政府債券及外匯基金票據，銀債的3厘「包底」息率亦相當高。

黃子卓提醒，雖然近日本港息口上升，但部分原因是大型新股IPO，而且今年美國息口出現下行趨勢，未來本港息口未必繼續高企。他舉例指，自年初至今，政府及外匯基金票據孳息已下調約50基點，反觀銀債的定息則維持於3厘。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運預料，市民將對新一批銀債反應正面。（張浩維攝）

料市民認購反應熱烈

去年底發行的第三批銀債市場反應熱烈，錄得超額認購一倍。黃子卓預料，由於息口具吸引力，今年的認購反應將仍然理想，但難以估計實際認購情況。金管局助理總裁（金融基建）鮑克運亦稱，相信市場反應正面，金管局主管（貨幣及結算）陳葉小明補充指，過往3批銀色債券提早贖回比例偏低，分別為4.9%、3.7%以及0.3%。

問及會否考慮為銀色債券加設二手市場時，鮑克運重申銀債的原意是鼓勵市民長線持有以作收息，同時向其他市場與者展現市場潛力，以推動本地債市發展，而現時銀債已設有套現機制。

根據金管局公布，新一批銀債認購期將由下周三（10日）早上9時起，至7月18日下午2時止。年滿65歲（即1954年或之前出生）的香港居民，可於全港20間配售銀行及19間指定證券經紀認購，金管局將於本月25日公布發行額及認購結果，並於29日正式發行。