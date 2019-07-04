瑞銀財富管理：籲減持港股增持A股　HIBOR走高不影響企業資金成本

瑞銀財富管理發表港股投資展望，看好收息和防守性股票，及受益於大灣區計劃的股票，認為當前中美貿易磨擦有利推動大灣區的開發建設。 不過，該行在亞洲資產配置中，不看好香港股票，主要因香港企業盈利較弱，及股本回報率低於區域內其他市場，但看好中國股市。

房托受惠減息 地產股已反映利好因素

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎指，聯儲局減息對房托基金有幫助，認為地產股已反映減息的利好因素。市場雖未料住宅市場今年以來從低位升逾一成，但相信樓價沒太大上升空間，因宏觀經濟不理想，影響整體住宅市場氣氛。惟在供應不足情況下，相信樓價大跌可能性不大。

近期香港銀行同業拆息（HIBOR）上升，與美元倫敦銀行間同業拆借利率（LIBOR）之間的利差彌合，她相信HIBOR上升與經濟情況、季節性因素如派息等有較大關係，不相信是由走資造成，雖未知香港會否跟隨美國減息，但預計HIBOR會保持現有水平。

至於HIBOR上升對港股影響，她指很多公司的資金成本不是以HIBOR計算，而是以LIBOR或美元債，相信HIBOR走高不影響企業利息或資金成本，料唯一對港股影響較大是地產股。

李智穎（圖左）建議保持投資，指股票市場在經濟衰退前6至18個月的總回報都比想像中好，縱使股市較為波動，但仍有投資價值。（區嘉俊攝）

離岸中國股票看好材料、消費品及房地產股

中國股票市場方面，李智穎認為，中國減稅降費的效用在下次業績期將可反映，特別是淨利潤率較低的行業，對減稅降費特別敏感，惟並非全部可在盈利反映。另外，汽車及消費類補貼的效用亦未反映，建議下半年關注。

她說，離岸中國股票中看好材料、必需消費品及房地產股；境內股票則看好傳統中醫藥、家用電器及材料股。其中，房地產合同銷售較預期好，料與銀根及地產政策寬鬆有關。

胡一帆：料聯儲局今年減息50個基點

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆指，6月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）點陣圖暗示今年利率不變，聯儲局會主席鮑威爾的論調較早前預期更加鴿派，預期聯儲局今年將減息50個基點，最早很可能在7月份。

該行指，近幾個月，美國通賬進一步跌至美聯準會2%的目標以下，加上部分經濟數據意外下滑，如5月份就業增長低迷，使得市場開始計入短期減息的預期。