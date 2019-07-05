港元1個月拆息逼近3厘　創10年新高　專家料銀行加按息壓力有限

「息魔」陰霾揮之不去，近日本港息口繼續抽高，其中與供樓一族「息息相關」的1個月港元拆息，一度衝至2.994厘，創下2008年金融海嘯以來新高，與3厘大關僅一步之遙！ 本地銀行水緊，兩大龍頭行滙豐、中銀香港（2388）上周已相繼削減轉按回贈，並上調H按封頂息率，變相加息。中原按揭董事總經理王美鳳揚言，中小型銀行跟隨大行做法，只屬時間問題。但星展香港經濟師謝家曦則大派定心丸，預料拆息上升只是短暫現象，港銀直接加按息壓力仍然有限。

美國聯儲局今年起轉吹減息「鴿風」，但香港「息魔」仍繼續蠢蠢欲動。港元銀行同業拆息（Hibor）自5月中以來升勢不斷，與住宅按揭相關的1個月拆息於上周四（4日）衝至2.994厘，創近11年以來新高，周五（5日）略為回落至2.97964厘，仍然處於高位。

拆息突抽升 專家料與重磅新股有關

市場普遍預期美國聯儲局今年停止加息之餘，更最快可能於7月開始減息，港元拆息此刻抽升，引發市場關注。星展香港經濟師謝家曦解讀指，近日拆息上升主要是受半年結、企業派發股息兩項季節性因素影響，而港元拆息去年同期亦錄得相若升幅。

港元銀行同業拆息持續抽升，1個月拆息已飆近3厘關口。（視覺中國）

在季節性因素以外，近日一宗大型新股集資，亦為港元拆息的升勢火上加油。謝家曦解釋，今日起招股的重磅新股百威亞太（新上市編號：1876），集資額最高達到764.4億元，凍資金額超越現時銀行體系總結餘的540億元，令市場資金緊絀，繼而推升港元拆息。問及拆息上升與本港政局不穩是否有關，他回應指，銀行體系總結餘自3月至今變動不大，反映本港未有出現走資，相信兩者關係不大。

謝家曦料拆息將回軟 9月或見2厘

對於港元拆息未來走勢，謝家曦預料，隨着百威亞太於7月19日正式掛牌上市，加上美國聯儲局或將開始減息，拆息可望於本月下旬起逐漸回落，1個月拆息有機會於9月回落至2厘左右的正常水平。根據該行預測，美國將於下半年減息2次，分別於9月及12月進行。

中原按揭董事總經理王美鳳則指出，目前香港銀行業的貸存比率﹙按︰5月底達88.3%﹚，已升至金融海嘯以來最高，銀行「水緊」局面勢將持續，估計今年下半年拆息將繼續波動。

由於銀行資金成本狂升，有消息指滙豐早前已削減轉按的現金回贈，並調高H按封頂息率，變相加息。（視覺中國）

中型行或跟加按息 惟拆息非唯一因素

拆息急升，本地銀行資金成本上升，大行近日調整H按封頂息率，悄悄變相上調按揭利率。其中滙豐銀行已於上周帶頭削減轉按回贈優惠，由原來最高2.07厘降至1.5厘，而轉按的H按封頂息率亦由P減2.75厘（即2.375厘），增至P減2.65厘（即2.475厘），另一業內巨頭中銀香港（2388）隨即跟進。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，現時兩間大行的措施，主要針對金額較低額之貸款，包括細價樓的新造按揭及轉按，雖然暫未見有中小型銀行跟隨調高H按封頂息率，但相信只是時間問題，有機會於7月中陸續跟進。至於銀行會否直接調高按揭息率，她強調，港元拆息絕非唯一因素，銀行亦會考慮行業競爭、市場反應等情況。她預料，若然美國減息，將有助推低港元拆息，並指即使現時銀行存在一定加息壓力，整體按息仍然偏低。

香港銀行去年9月先後調高最優惠利率，為12年以來首次，有樓一族的負擔難免加重。（視覺中國）

未波及有樓一族 謝家曦料年內港銀不加P

不過現階段兩間大行的「變招」，主要針對轉按市場，加上目前H按實際息率早已觸頂，「有樓一族」暫未受波及。謝家曦亦大派定心丸，指由於港元拆息有機會於大型IPO過後回落，相信銀行沒有太大壓力再度調高H按息率，亦無需上調最優惠利率（P），對現有樓按客不會構成影響。