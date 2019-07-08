調查：金融科技成香港最強創新領域　惟初創融資渠道仍存缺口

近年不斷向本地初創公司投資的阿里巴巴香港創業者基金，近日與畢馬威合作，發布首個「香港創業發展指數」，評估香港創業生態系統發展。

該指數顯示，金融科技是香港最強勁的創新領域，當中有67%受訪企業家及61%受訪學生同意，香港在作為金融科技創新中心有良好定位。另外，在人工智能、生物科技及智慧城市亦是在香港重要發展領域。不過，企業在獲取融資渠道仍存在缺口。

阿里巴巴創業者基金執行董事周駱美琪（右）預料，未來香港將有更多處增長階段的初創。（馬健彰攝）

料香港將有更多處成長階段的初創

阿里巴巴創業者基金執行董事周駱美琪指，現時香港整個創業環境已愈趨成熟，現時有28%初創屬於早期發展，49%屬於增長階段，相信日後處於增長階段的初創會增加。

調查又指，現時初創公司會選擇香港、新加坡及北京作為首3位營運初創的地點，但在2025年，預料首3位會改為內地（除北京及大灣區）、大灣區及北京。畢馬威中國香港新經濟市場主管朱雅儀表示，由於內地有更大的市場，所以初創在日後較樂意在內地營運。

由於香港的生活成本高，令創業遇上一大障礙。（資料圖片）

香港創業最大優勢在於擁「一個好的營商環境」

報告就過去6年的風險投資進行分析，發現投放在香港初創企業的資金增加了逾20倍。但調查顯示，企業在獲取風險投資資金、私募股權、眾籌、政府資助及銀行貸款等融資渠道上仍存在缺口。其中，70%的創業者表示其資金來自個人儲蓄。

周駱美琪表示，由於初創的融資渠道增加，預料使用個人儲蓄作資金來源的比例將會減少。對於近期環球經濟及本港政治氣氛出現波動，她表示，基金的投資策略不會受到影響，現時仍收到來自不同初創的計劃書，現時主要投金融科技類公司，未來會增加其他領域的投資，而香港對初創而言，「一個好的營商環境」仍是最重要選擇香港因素。