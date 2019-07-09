經濟前景差拖累樓價　仲量聯行：下半年或轉跌最多5%

由於中美貿易戰持續，加上環球經濟前景欠明朗，仲量聯行估計，情況將拖累下半年住宅及商用物業價格及租金，其中下半年樓價有機會跌最多5%，全年樓價或持平。

仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平表示，今年上半年，中小型住宅價格升3.9%，收復去年下半年錄得的跌幅，豪宅價格亦升4%。他指與政府公布的8%至9%升幅有差別，相信與取樣有關。

至於今年上半年平均每月住宅銷售增至5,753宗，創5年新高。他相信與政府為壓抑樓市需求推出多項措施，為新樓銷售帶來支持有關。加上買家負擔能力減弱，而新樓的按揭成數低，促使買家轉投一手市場，令新樓交投增加。

仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平（中）表示，隨着中國加強資本管制，資金來港速度放慢，豪宅價格或會下跌。（許世豪攝）

政府修訂《逃犯條例》所引發的大規模示威運動，已經持續多時，曾煥平指相關運動是持續短時間，仍需更多數據去評估，不過從期間新盤銷情暢旺的情況可見，中小型單位仍有需求。

他提到，今年下半年本港或有多達1.6萬個新盤單位推出發售，以半年計屬過去3年的推售高峰，預料大量新盤推出將影響發展商叫價能力，特別是有佔六成貨源的新界區。

下半年樓價下跌風險趨升

曾煥平強調，中美貿易談判困難重重、本港拆息高企，及環球經濟放緩，將抵銷美國聯儲局可能減息帶來的作用，因此儘管上半年市況勝預期，但仍會維持中小型住宅和豪宅價格，於下半年下跌的看法不變，預料全年增長溫和，下跌風險趨升。

豪宅方面，過去中資來港置業，將價格推高至一個新的水平，但隨着中國加強資本管制，資金來港速度放慢，豪宅價格或會下跌，但跌幅要視乎情況。