宏利資管料聯儲局年內減息至少2次　有利資金回流中港市場

美國就業數據勝預期，令市場對聯儲局大幅減息預期降溫，觸發環球股市連日調整。惟宏利投資管理香港亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮表示，美國工業及零售數據仍然疲弱，根據該行估計，美國年內將減息至少2次。

料下半年環球股市走勢轉弱

李錦榮出席記者會時指，由於具前瞻性的美國工業生產指標走勢偏弱，美國或會透過減息延長經濟增長周期，惟目前環球股市已反映市場的樂觀預期，相信下半年走勢將不及上半年，投資者將偏好防守性較高的高息資產，例如房託基金（REIT）等。

市場普遍預料聯儲局月內開始減息，或將提振環球股市。（視覺中國）

籲留意中港三大主題

宏利資管大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛則指，若然美國開始減息，無疑將對股票市場有利，而現時大中華區股市今年預測市盈率僅為12.7倍，低於美股及歐股，加上A股將加快納入國際指數，資金或加速回流中港股市。他認為，投資者可留意消費升級、創新科技及內地政策股，包括天然氣、廢物及污水處理行業。

宏利資管定息產品執行總監兼高級組合經理黃栢仁補充指，倘若美國啟動減息，估計將促使資金流入亞洲債券市場，以追逐更高息率回報，估計本幣債將較美元債更具吸引力。