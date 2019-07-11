聯博籲放眼全球高收益債券　亞股盈利增長具抗逆性

聯博固定收益聯席主管及企業債券董事Gershon Distenfeld認為，環球市場正處增長疲弱和政策寬鬆的周期，美聯儲減息為市場預期之內，但7月或何時減息非最重要。雖然減息短期可刺激市場，但長遠要關注減息的效果及政策目的。

他指，外界常擔心高收益債券的價格升跌，但股票在波動期的下降幅度，往往比債券更為強勁，因此，看好投資債券以降低風險的機會。他建議投資者放眼全球，佈局全球的高收益債券，近七成機率表現會優於美國高收益債券。

10年期美債收益率迫近2厘關口，他說當孳息率曲線倒掛，聯儲局的後續行動至關重要，如先行下調利率，未來12個月標指曾有逾兩成的可觀回報；如按兵不動，標指回報可近三成；一旦升息，則會錄得負資產回報。

留意基建、內需、科技和環境板塊

聯博亞太價值型股票投資總監李士德（Stuart Rae）指，除日本之外的亞洲股市，過往10年均有強勁盈利增長，但市場重估所貢獻的升幅，相對美股仍然落後，認為亞洲盈利增長仍具抗逆性。

內地A股方面，他建議，投資者選股可留意三大方向，包括可抵銷貿戰影響的基建和內需板塊，受惠中國刺激政策的板塊，以及因貿易戰已經過度貶值的板塊如科技股。他並提到解決環境污染是中國政府的優先事項，認為環境和水泥相關板塊也可留意。

他說，2017年美國商品和服務出口只佔其GDP的12.1%，中國則佔GDP的20%，證明貿易戰非影響所有東西，又認為若繼續加徵關稅，對美國的影響將顯著增加，尤其對消費品的打擊會愈來愈大。