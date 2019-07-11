數碼通：將投數十億元建5G網　現時未定服務收費水平

5G戰火已逐漸燃起。數碼通（0315）宣布將投放數十億元建立5G網絡，以及會建立數以千計的5G基站，以配合在香港全面推行5G。數碼通總裁葉安娜表示，公司近期將會在各大新地（0016）旗下商場舉行展示會，向公眾介紹5G的應用，令5G應用更容易得到公眾認知。

她指，雖然數碼通早前已獲政府分配26至28GHz的頻譜，但此頻段不是建設商用5G最好的頻段。根據經驗，建立5G要配合2G至4.5G等建網經驗，而公司有意明年推5G，期望兩年內做到全網5G覆蓋。

葉安娜提到，現階段仍未定下5G服務費用，因為頻譜拍賣通常涉及最多的資金，所以仍未肯定5G的網絡成本，加上要有手機等設備配合，用戶才能用到5G服務。

數碼通總裁葉安娜表示，公司近期將會在各大新地（0016）旗下商場舉行展示會，向公眾介紹5G的應用。（馬健彰攝）

正在進行5G設備招標

科技總監鄒金根補充，政府在今年下半年將會拍賣3.5GHz頻譜，料明年年中可以提供相關5G服務，現時亦正在進行設備招標，對各入標者持開放態度。

另外，數碼通即日起一連三日(11至13日)於新城市廣場舉行「SmarTone 5G x Fun」巡禮，現場設有多個體驗區，包括實時5G網絡打造的5G實境電競賽車體驗，亦有擴增實境(AR)及人工智能(AI)等技術的展示。