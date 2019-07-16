【Monkey Tree上市】父母博盡冀子女贏起跑線　公司去年袋2億學費

「贏在起跑線」幾乎是每個父母對子女的期許，但面對殘酷的公開試及升學制度，這條「起跑線」拉得愈來愈前。如今各式各樣的補習班，對莘莘學子來說已是最基本，近年更興起針對不足1歲幼童的Playgroup，期望子女在起跑前已經領先。

主攻3至12歲兒童英語課程的連鎖教學公司Monkey Tree，近日申請上市，就揭露香港父母為了協助子母「贏在起跑線」，到底可以去到幾盡！

公司去年溢利超過1900萬元

2009年成立的Monkey Tree，當時由年僅23歲的創辦人孫凌峰於炮台山成立首間學習中心，至今短短10年間，分店已擴至77間，遍布香港、澳門及內地。去年公司年度溢利達1,926.4萬元，按年升約37%，總收入則為1.72億元，上升16.8%。根據公司於上市文件引述的調查，以學費收益計，Monkey Tree去年為香港最大兒童英語學習中心，市佔率達9.9%，學費收益達到2.029億元。

根據上市申請文件，Monkey Tree為香港兒童英語教育市場的龍頭，市佔率達9.9%。（資料圖片）

採專利模式擴張 擁59間加盟店

Monkey Tree擴張速度奇快，或者與其業務模式有關。公司自2012年起採取類似日本「公文式」的經營模式，以專利權形式不斷擴張。目前Monkey Tree的77間教學中心中，僅得18間為自營店，全數位於香港，其餘59間均為加盟店，43間位於香港、3間於澳門、13間於內地。加盟商的教育中心選址、教材、教師、市場推廣服務等均由Monkey Tree提供，公司除了會向加盟商徵收一筆過加盟費，亦會持續從其銷售總額抽取特許收入、教材費用等。

然而，特許經營模式雖然有助Monkey Tree快速打下江山，但由於收入需與加盟商對分，吸金能力明顯不如自營中心。去年18間自營中心的總收益達7,735萬元，按年增長44.9%，但多達59間的加盟中心，合共只為公司帶來8,382萬元收益，僅較前者高出8%。

Monkey Tree主打活動教學，並採取小班教學模式，每班人數僅約8人。（網頁截圖）

每月學費最貴近5500元

世界上最易賺的錢，或許正是父母的錢。正因如此，補習社、教育中心在香港開到成行成市，隨時多過金舖、米舖。Monkey Tree「食正」父母不惜一切令子女「贏在起跑線」的心理，主攻負擔能力較高的父母，去年香港課程每月收費最貴達到5,499元，最低亦要788元，於兒童英語學習市場上屬偏高價位。但令人意外的是，澳門課程收費竟然更勝香港，月費介乎999至5,799元澳門元，而內地課程則為960至2,600元人民幣。

截至今年3月底止，Monkey Tree學習中心有逾1.92萬名學生報讀課程，其中1.2萬人報讀加盟中心。在自營中心多個英語課程中，「起跑線」較前的課程更受歡迎，其中主打3至6歲兒童的英語拼音課程學費收入最多，去年達到2,725.6萬元，佔整體35%，學生人數達3,780人。受人錢財替人消災，Monkey Tree在服務上自然不能吝嗇，全數教師均為以英語為母語的教師，並以「小班教學」為方針，每堂僅得約8個學生。

子女「贏在起跑線」，並升讀理想中學及大學，相信是大部分父母的心願。（歐嘉樂攝）

海外教師思鄉 流失率高居不下

但值得留意的是，由於Monkey Tree公司大部分英語教師均由英國及南非聘請而來，在「思鄉情緒」影響下，公司教師的流失率高得令人驚訝。以去年為例，全年新加入的教師人數為249人，但卻有227名教師離職，意味公司的教師幾乎全數「換馬」。流失率持續高企，意味公司用於招聘及培訓的成本將高居不下，一旦教師供應不幸「斷纜」，更可能嚴重影響公司運作。雖然公司計劃將部分集資所得，於美國洛杉磯增設招聘辦事處，但預料流失率問題難以完全解決，或會成為公司的一大隱患。