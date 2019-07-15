星展：中國第二季GDP增長達標　睇好內險、科技及內需股

中國國家統計局今日公布第二季經濟增長為6.2%，符合市場人士預期。星展銀行香港投資總監辦公室高級投資策略師李振豪表示，中國第二季增長已經達標。

李振豪稱，雖然二十國集團（G20）峰會有談及中美貿易議題，雙方接觸僅屬於一個禮貌性表現。他進一步指出，零售銷售等方面都已達標，可以說GDP差不多到底線，不過仍要視乎中美貿易談判結果，相信經濟增長進一步放緩機會不大。

中美全面開徵關稅 料GDP增長縮至5%

星展經濟分析師估算，如果中美雙方連同3,250億美元貨品全面開徵關稅，GDP增幅放緩至5%，相信出現此情況機會只有三成。李振豪相信，中國國內信貸市場及利率，為真正影響到中國GDP增長的焦點。

李振豪又指出，整個下半年最大着眼點是中美貿易問題及息口走勢，並相信美國聯儲局會第三季減息1次。但他強調減息時間並不是重點，而是減息後市場人士憧憬。他又指出現時市場已經充斥流動性，對股票市場是一個好消息。

星展銀行香港投資總監辦公室高級投資策略師李振豪（右）指出，中國GDP增長升幅再放緩的可能性不大。（黃祐樺攝）

內險、科技及內需股皆睇好 債市有需求

李振豪相信，內需有助抵消出入口或國際貿易的影響。目前零售銷售及社會消費，對經濟增長貢獻達7成。而內地6月份社會消費品零售總額按年增長9.8%，相信近期的減稅降費措施對國內消費有一定支持。因為現時一些的新興行業需要科技支持，因此利用雲端及自動化的行業均被看高一線。

此外，除了內地居民對保險有所需求及老年人口增加之外，現時的美國10年期國債孳息率向下，這些消息均有利債券投資，認為現時整體債券市場正面。