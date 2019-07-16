IMF降新加坡今年增長至2%　稱與外部環境疲弱有關

環球貿易關係相當緊張，繼美中及美歐發生貿易爭議外，日本及南韓亦發生貿易摩擦。這種緊張局勢，對較依賴外貿的經濟體難免帶來較大衝擊，財政司司長陳茂波昨日指出，在今年4﹑5月本港出口按年下跌2.6%。同樣為開放型經濟體，新加坡的經濟前景亦惹投資者關注。國際貨幣基金會（IMF）發表最新報告，預料今年新加坡經濟增長為2%，較今年5月時作出的預測放緩0.3個百分點。

IMF於報告內指出，新加坡經濟增長在2018年已按年放緩。去年當地經濟增長3.1%，較2017年放慢0.6個百分點。報告指出當地內需消費仍然強勁，惟投資下跌及外部需求疲弱。

當地經濟仍處於弱勢，受到製造業疲弱拖累，今年當地經濟增長已放緩至1.2%。

第二季按季收縮3.4%

日前當地亦公布第二季經濟表現。新加坡貿工部公布，第二季GDP增長按年增長0.1%，遠遜於預期的上升1.1%，為2009年第二季以來最差，該國當時受金融海嘯餘波拖累，經濟收縮1.2%。

次季經季節調整後GDP按季下跌3.4%，遠差過市場預期增長0.1%。

首季通脹壓力仍偏低

雖然去年新加坡勞動市場表現理想，其中失業率下跌，就業市場擴張，實際工資亦有增長，但是當地通脹壓力仍然疲弱。報告引述新加坡金管局指出，今年首季通脹為1.6%，反映出電價及全球油價下跌帶來的影響。

在今年首季新加坡往來帳盈餘按年下跌，對比當地經濟仍屬較大規模。

新加坡今年首季通脹只有1.6%。（視覺中國）

中期而言增長在2.5%

報告指出受到外部需求較疲弱拖累，預料今年當地增長將會降至2%。隨著環球貿易關係緊張，預料外部需求支持將會放緩，預料內需會成為該國增長動力，預料數碼化及新工業項目帶動下，相信投資將回升。

通脹方面，金管局料在產出缺口收窄情況下，核心通脹將會輕微放緩，不過通脹在住宿等因素帶動而上揚。中期而言，預料當地經濟增長穩定在2.5%，主要由與貿易以外行業的現代服務業推動。