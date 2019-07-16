內地車位投資伏位多？　曹景昌：看好電動車位升值潛力

本港車位愈炒愈貴，動輒可以數百萬元成交，反之內地車位仍處於起步階段。在廣州從事房地產諮詢的景博行，其創辦人曹景昌多年深耕內地市場，在廣州及佛山收購多個住宅車位，再轉售給物業業主及投資者。他稱當地車位具升值潛力，入場費僅28萬至40萬元（人民幣‧下同），更預期兩地車位在3至4年間會升價1倍。

車位買賣不限購 惟須留意有否設期限

內地住宅受限購令及樓市調控等政策影響，外地人難以買樓投資，而住宅相連的車位則未受限制。曹景昌形容，內地汽車市場龐大，去年總銷量達2,800萬輛，汽車擁有量亦較高，例如廣州每個家庭平均有1.5輛汽車，加上缺乏公共停車場，令當地車位難求。

曹景昌續稱，車位與物業投資不一樣，住宅車位必須為現貨買賣，港人只要持回鄉證、委託律師行及代理行辦理房產證及相關手續，以及繳交約3%的契稅，便可在買入後即時放售及放租。值得留意，部分車位僅售出使用權證，車位設使用期限。

景博行創辦人曹景昌指出，廣州及佛山兩地車位的入場門鑑約28萬至40萬元。（林樂謙攝）

宜選入住率高住宅之電動車位

他建議道，投資時最好選擇入住率高的住宅車位，及留意當地會否有車位限購政策，確保有穩定回報。在電動車普及化下，他認為裝有電動車充電樁的車位潛力較一般車位大，因一般停車場可裝充電樁的車位僅有10至15%，投資者可於購入車位後，往供電局與物業管理處登記及安裝充電樁，相關費用約1.2萬至1.8萬元。

以價格來看，他指出，過去廣州及佛山的車位價錢每3至4年便可升價1倍，並預期未來仍會持續此升幅。現時，廣州及佛山兩地車位的入場門鑑約28萬至40萬元，例如去年廣州白雲區的車位售價為35萬元，月租約800至1,200元不等，租金回報約有2.7厘以上。

有買車補貼 汽車銷售疲弱影響微

中美貿易戰持續，加上內地交通基建發展快速，影響內地汽車銷售持續疲弱。他表示，雖然6月份汽車銷量按年下跌，但買車人士可獲全額貸款及補貼，認為對車位市場影響微。而大型基建如高鐵方面跨區交通，對區內汽車需求並無太大影響。

景博行在內地進行車位代理、車場收購及汽車美容服務，曹表示，集團計劃在明年年底前購入1萬個車位，預計投資額約8億至12億元，亦會將業務由廣州及佛山兩地，拓展至珠海及其餘大灣區城市。